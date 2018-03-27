Австрийцы несут цветы к посольству России в Вене

Австрийцы несут цветы и игрушки к посольству России Вене , среди скорбящих много иностранцев, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

В самом посольстве завтра появится книга соболезнований, в которой все желающие смогут написать слова сочувствия.

«Жители Вены, австрийцы, наши соотечественники, проживающие в столице Австрии , граждане стран СНГ несут цветы к зданию посольства и соболезнуют семьям всех, кого затронула эта страшная трагедия», — заявил пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров

Ранее сообщалось, что граждане Венгрии и россияне несут цветы и детские игрушки к посольству России в Будапеште

Москве почтить память погибших в Кемерове пришли сотни человек. Они также несут к мемориалу свечи, цветы, детские игрушки и фотографии жертв страшной трагедии.

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