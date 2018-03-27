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Австрийцы несут цветы к посольству России в Вене
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Австрийцы несут цветы к посольству России в Вене 

Мир24 2 часа назад
Австрийцы несут цветы и игрушки к посольству России в Вене, среди скорбящих много иностранцев, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
В самом посольстве завтра появится книга соболезнований, в которой все желающие смогут написать слова сочувствия.
«Жители Вены, австрийцы, наши соотечественники, проживающие в столице Австрии, граждане стран СНГ несут цветы к зданию посольства и соболезнуют семьям всех, кого затронула эта страшная трагедия», — заявил пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.
Ранее сообщалось, что граждане Венгрии и россияне несут цветы и детские игрушки к посольству России в Будапеште.
В Москве почтить память погибших в Кемерове пришли сотни человек. Они также несут к мемориалу свечи, цветы, детские игрушки и фотографии жертв страшной трагедии.
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