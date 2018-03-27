«Военторг» намерен оставить защитников России без колы и других «вражеских» вкусностей 

Удалить из торговли в частях российской армии кока-колу, сникерсы и другие «вражеские» вкусняшки намерено в обозримом будущем ОАО «Военторг», заявил его генеральный директор Владимир Павлов.
Он считает неправильным ситуацию, когда у солдата и офицера самый любимый напиток — кока-кола, а батончик — сникерс. При этом на колу «Военторг» пока «не замахивается», но шоколадки с начинкой — уже «под прицелом».
Павлов отметил, что предприятие активно развивает сеть своих торговых аппаратов в воинских частях. По всей территории страны уже установлено более 2000 автоматов с напитками, сладостями и другими продовольственными товарами, сообщают «Известия».