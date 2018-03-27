Богатые люди получат возможность вписать свое имя в историю

Как рассказал не так давно «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, наследственный фонд — это способ управления тем имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.

"Наследственный фонд — важный инструмент для сохранения и развития активов, бизнеса, имущества, которые после смерти наследодателя смогут передаваться в управление фонду, — говорит Павел Крашенинников . — Таким образом может решаться проблема «лежачего наследства», при которой за полгода, необходимые для принятия наследства, с активами могло произойти все, что угодно".

Предложение, конечно, актуально для не просто богатых, а очень богатых людей. Владельцев успешных компаний, капитанов бизнеса. Но в том, чтобы после их смерти предприятия не пошли на ветер, заинтересованы и простые люди, сотрудники компаний, и государство в целом. Более того, наследственный фонд может быть прямо нацелен на решение каких-то общественных задач: поддержку спорта, помощь науке, благотворительные проекты и прочее. Эксперты уверены, что такой возможностью некоторые отечественные миллиардеры обязательно воспользуются.

"Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит, — пояснял Павел Крашенинников. — Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания".

Подробности, как все будет работать, рассказала на ежегодной конференции, посвященной вопросам актуального развития наследственного права в России , член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. Она напомнила, что норма о введении в российскую юридическую практику нового правового института — наследственного фонда, вступит в силу уже 1 сентября 2018 года. Учреждаться наследственные фонды будут, естественно, через нотариуса.

Эксперты подчеркивают, что в рамках оформления завещания нотариус не просто фиксирует волю заявителя, но всегда задает уточняющие вопросы, стараясь помочь человеку распорядиться имуществом максимально грамотно, без рисков возникновения споров между наследниками. А благодаря созданным нотариатом электронным реестрам наследственных дел и завещаний процедура поиска всей необходимой информации о наследстве и проверки факта составления завещания максимальна проста и не затратна по времени. При этом ликвидируются риски реализации мошеннических схем с поддельными и уже недействительными завещаниями. «В свою очередь, создание наследственных фондов позволит решить многие спорные вопросы и станет стимулом для деофшоризации российского бизнеса», — отметила Александра Игнатенко

Тем не менее на сегодняшний день еще остается нерешенным ряд вопросов в отношении данной новеллы. Прежде всего, по мнению экспертов, очевидна необходимость внесения изменений в Основы законодательства РФ о нотариате, которые бы четко регламентировали последовательность действий нотариуса в рамках учреждения наследственного фонда и назначения соответствующих органов управления.

Доходы наследственного фонда могут направляться на благотворительность, выплату премии талантам

Кстати, сейчас в Госдуме как раз рассматривается инициатива, прописывающая порядок действий нотариуса при наличии в завещании условия об учреждении наследственного фонда. В решении о создании фонда четко прописываются все детали: устав и условия управления, размер имущества и т.д. Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с родственниками человека и всеми, кто указан в завещании.

Из имущества или из доходов наследственного фонда будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны наследодателем в завещании. Это могут быть члены его семьи, различные организации или граждане. Кроме того, выплаты могут производиться и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда: если умерший распорядился направить часть доходов фонда на благотворительность.

Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. Самым известным примером наследственного фонда за рубежом является фонд Альфреда Нобеля , из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.

После смерти гражданина нотариус в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.