Богатые люди получат возможность вписать свое имя в историю 

Как рассказал не так давно «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, наследственный фонд — это способ управления тем имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.
"Наследственный фонд — важный инструмент для сохранения и развития активов, бизнеса, имущества, которые после смерти наследодателя смогут передаваться в управление фонду, — говорит Павел Крашенинников. — Таким образом может решаться проблема «лежачего наследства», при которой за полгода, необходимые для принятия наследства, с активами могло произойти все, что угодно".
Предложение, конечно, актуально для не просто богатых, а очень богатых людей. Владельцев успешных компаний, капитанов бизнеса. Но в том, чтобы после их смерти предприятия не пошли на ветер, заинтересованы и простые люди, сотрудники компаний, и государство в целом. Более того, наследственный фонд может быть прямо нацелен на решение каких-то общественных задач: поддержку спорта, помощь науке, благотворительные проекты и прочее. Эксперты уверены, что такой возможностью некоторые отечественные миллиардеры обязательно воспользуются.
"Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит, — пояснял Павел Крашенинников. — Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания".
Подробности, как все будет работать, рассказала на ежегодной конференции, посвященной вопросам актуального развития наследственного права в России, член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. Она напомнила, что норма о введении в российскую юридическую практику нового правового института — наследственного фонда, вступит в силу уже 1 сентября 2018 года. Учреждаться наследственные фонды будут, естественно, через нотариуса.
Эксперты подчеркивают, что в рамках оформления завещания нотариус не просто фиксирует волю заявителя, но всегда задает уточняющие вопросы, стараясь помочь человеку распорядиться имуществом максимально грамотно, без рисков возникновения споров между наследниками. А благодаря созданным нотариатом электронным реестрам наследственных дел и завещаний процедура поиска всей необходимой информации о наследстве и проверки факта составления завещания максимальна проста и не затратна по времени. При этом ликвидируются риски реализации мошеннических схем с поддельными и уже недействительными завещаниями. «В свою очередь, создание наследственных фондов позволит решить многие спорные вопросы и станет стимулом для деофшоризации российского бизнеса», — отметила Александра Игнатенко.
Тем не менее на сегодняшний день еще остается нерешенным ряд вопросов в отношении данной новеллы. Прежде всего, по мнению экспертов, очевидна необходимость внесения изменений в Основы законодательства РФ о нотариате, которые бы четко регламентировали последовательность действий нотариуса в рамках учреждения наследственного фонда и назначения соответствующих органов управления.
Доходы наследственного фонда могут направляться на благотворительность, выплату премии талантам
Кстати, сейчас в Госдуме как раз рассматривается инициатива, прописывающая порядок действий нотариуса при наличии в завещании условия об учреждении наследственного фонда. В решении о создании фонда четко прописываются все детали: устав и условия управления, размер имущества и т.д. Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с родственниками человека и всеми, кто указан в завещании.
Из имущества или из доходов наследственного фонда будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны наследодателем в завещании. Это могут быть члены его семьи, различные организации или граждане. Кроме того, выплаты могут производиться и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда: если умерший распорядился направить часть доходов фонда на благотворительность.
Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. Самым известным примером наследственного фонда за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.
После смерти гражданина нотариус в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.