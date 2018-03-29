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Британия сравнила дело Скрипаля с романом Достоевского
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британия сравнила дело Скрипаля с романом Достоевского 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил дело отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с событиями, описанными в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом говорится в тексте речи главы Форин-офиса, опубликованном на сайте ведомства.
«Это, скорее, похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», — отмечается в тексте.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
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