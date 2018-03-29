Британия сравнила дело Скрипаля с романом Достоевского

«Это, скорее, похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», — отмечается в тексте.

Украина, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия Канада и более десятка стран ЕС