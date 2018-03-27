Все телеканалы и радиостанции «Газпром-медиа» изменят сетку вещания 28 марта 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Телеканалы и радиостанции «Газпром-медиа» в день общероссийского траура по погибшим в Кемерово, 28 марта, откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.
"Эфирные телеканалы холдинга «Газпром-медиа» — НТВ, ТНТ, Матч ТВ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, 2х2 и «Супер» отменят рекламу в эфире и показ развлекательных и юмористических программ", — говорится в сообщении.
"Матч ТВ", в частности, исключил из сетки вещания развлекательные проекты «Футбольное столетие» и "Россия футбольная". Радиостанции — "Авторадио", Energy FM, Юмор FM, Like FM, радио Romantika, Relax FM, Comedy Radio, Эхо Москвы, Детское радио также убирают из эфира рекламные блоки и меняют сетку вещания, снимают развлекательные программы, рубрики, розыгрыши.
В холдинге также сообщили, что продюсерская компания Comedy Club Production отменила выступления артистов шоу «Импровизация» в Астрахани и Волгограде, «Однажды в России» в Вологде и Иванове, а также мероприятие «Бойцовский клуб» в Москве.
Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура.