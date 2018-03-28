Мединский призвал обеспечить пожарную безопасность в учреждениях «Росгосцирка»

"Противопожарная безопасность должна быть на особом контроле, — отметил Мединский. — Обязательно изыщите необходимые средства и в максимально возможные сроки устраните все выявленные нарушения".

Иркутска и Красноярска. В свою очередь, Иванов отметил, что во всех подведомственных цирках проводятся профилактические работы, а в 2017 году компания провела замену устаревших систем пожаротушения, систем оповещения и эвакуации в цирках Костромы

Вместе с тем, по словам Иванова, в некоторых цирках были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности. Он уточнил, что они, в частности, связаны с функционированием системы пожарной сигнализации, заменой пожарных гидрантов.

В настоящее время в системе «Росгосцирка», напомнили в министерстве, работает на постоянной основе 31 стационарный цирк.