Ещё
Мединский призвал обеспечить пожарную безопасность в учреждениях «Росгосцирка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мединский призвал обеспечить пожарную безопасность в учреждениях «Росгосцирка» 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал обеспечить пожарную безопасность в учреждениях «Росгосцирка» и в кратчайшие сроки устранить все имеющиеся нарушения. Об этом он заявил на совещании с главой компании «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры в среду.
"Противопожарная безопасность должна быть на особом контроле, — отметил Мединский. — Обязательно изыщите необходимые средства и в максимально возможные сроки устраните все выявленные нарушения".
В свою очередь, Иванов отметил, что во всех подведомственных цирках проводятся профилактические работы, а в 2017 году компания провела замену устаревших систем пожаротушения, систем оповещения и эвакуации в цирках Костромы, Иркутска и Красноярска.
Вместе с тем, по словам Иванова, в некоторых цирках были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности. Он уточнил, что они, в частности, связаны с функционированием системы пожарной сигнализации, заменой пожарных гидрантов.
В настоящее время в системе «Росгосцирка», напомнили в министерстве, работает на постоянной основе 31 стационарный цирк.
ТАСС: последние новости
Васильев внес изменения в структуру правительства Дагестана Совет по координации работы ФАНО и РАН возглавил директор Института молекулярной биологии Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово204
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке346
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине177
Великобритания придумала наказание для России110
Путин решил судьбу Тулеева62
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение