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Жители Серпухова требуют отремонтировать дом, который рушится на глазах
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Жители Серпухова требуют отремонтировать дом, который рушится на глазах 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Послевоенная постройка 1956 года на улице Крюкова в Серпухове находится на грани разрушения. Вокруг дома валяются груды кирпичей, жители боятся, что в квартирах обрушатся потолки.
Дом на улице Крюкова начал разваливаться из-за отсутствия текущего и капитального ремонта. По периметру постройки лежат горы штукатурки, кирпича и стекол. Все это падает людям на головы, но коммунальщики не признают дом аварийным, только вешают предупредительные ленточки. Четырехэтажка рассыпается со всех сторон, но коммунальщики не хотят думать о безопасности людей.
Сказали, в 2022 году ремонт, но дом не доживет. Если вот это все упало бы, это точно были бы трупы
Вера Рассказова, жительница дома.
В подъездах и квартирах — оголенная проводка, сырость. Вода течет так, что ремонт делать бесполезно, а на балконы, которые держатся на добром слове, страшно заходить — на них лежит не одна сотня килограммов облицовки.
Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, но директора на месте не оказалось, за него отвечает заместитель.
То, что дом до такого состояния довели не жители, а те, кто его обязан ремонтировать, коммунальщикам уже не важно. Они ссылаются на администрацию, высшие чины должны делать капитальный ремонт. В администрации привычно вопрос решается за несколько минут, в положительную для жителей сторону.
Капитальный ремонт будет проведен в 2019 году, до этого момента дом полностью подготовят. Жителям помогут разгрузить балконы, очистить территорию и сделать так, чтобы они не волновались за каждый ветхий кирпичик. Уже в конце этой недели бригады приступят к работе. С управляющей компанией в администрации пообещали поговорить отдельно. В противном случае жители будут писать заявление в прокуратуру. В доме, который находится в таком состоянии, жить уже нельзя.
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