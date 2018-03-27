Жители Серпухова требуют отремонтировать дом, который рушится на глазах

Послевоенная постройка 1956 года на улице Крюкова в Серпухове находится на грани разрушения. Вокруг дома валяются груды кирпичей, жители боятся, что в квартирах обрушатся потолки.

Дом на улице Крюкова начал разваливаться из-за отсутствия текущего и капитального ремонта. По периметру постройки лежат горы штукатурки, кирпича и стекол. Все это падает людям на головы, но коммунальщики не признают дом аварийным, только вешают предупредительные ленточки. Четырехэтажка рассыпается со всех сторон, но коммунальщики не хотят думать о безопасности людей.

Сказали, в 2022 году ремонт, но дом не доживет. Если вот это все упало бы, это точно были бы трупы

В подъездах и квартирах — оголенная проводка, сырость. Вода течет так, что ремонт делать бесполезно, а на балконы, которые держатся на добром слове, страшно заходить — на них лежит не одна сотня килограммов облицовки.

Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, но директора на месте не оказалось, за него отвечает заместитель.

То, что дом до такого состояния довели не жители, а те, кто его обязан ремонтировать, коммунальщикам уже не важно. Они ссылаются на администрацию, высшие чины должны делать капитальный ремонт. В администрации привычно вопрос решается за несколько минут, в положительную для жителей сторону.