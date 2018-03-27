Эквадорские журналисты пропали на границе с Колумбией

Эквадоре пропали журналисты газеты El Comercio и их водитель, сообщается на сайте издания. Власти подозревают, что это похищение.

Двое журналистов эквадорской и их водитель были, предположительно, похищены, когда выполняли редакционное задание в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части страны, недалеко от границы с Колумбией

Якудза, «Коза Ностра», «Муравьи»

Самые крупные преступные группировки

«Правительство сообщило, что были начаты все процедуры, которые касаются вопросов безопасности и расследования, чтобы обеспечить сохранность жизни граждан. Минувшей ночью министры национальной обороны, внутренних дел и генеральный прокурор республики встретились с родственниками и представителями средства массовой информации для разработки необходимых мер», — отмечается в сообщении.

Аналогичное заявление размещено в твиттере пресс-службы правительства.

Неделей ранее в том же районе в результате взрыва погибли трое эквадорских военных. По одной из версий, это стало результатом деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков.

В декабре прошлого года два датских журналиста были ранены в Габоне вооруженным ножом исламистом. Нападавший объяснил свои действия местью за агрессию США в отношении мусульман, а также за признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля

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