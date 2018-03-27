Эксперты предложили новый критерий оценки законопроектов 

В настоящее время в России эффективность законопроектов оценивается по одному критерию — количеству внесённых в парламент законов внесено и числу принятых документов.
Сенаторы и эксперты предложили расширить перечень этих критериев в ходе обсуждения, организованного Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.
Как отметила доктор юридических наук, профессор РАНХиГС Светлана Бошно, показатели эффективности закона должны давать не только количественный, но и качественный анализ. «Например, таким показателем может быть количество субъектов права, которыми поддержан законопроект. А Совет Федерации может внести такой показатель — сколько региональных парламентов поддерживают ту или иную инициативу», — считает она.
Главный научный сотрудник сектора международно-правовых исследований Института государства и права, профессор Алексей Автономов указал на необходимость более системного мониторинга правоприменения — в частности, он должен касаться того, как суды учитывают ту идею, которая вкладывалась автором в тот или иной закон.