Расстрелянный в Москве мужчина оказался арбитражным управляющим Арбитражного суда

Столичные медики борются за жизнь 63-летнего чиновника Андрея Силина , на которого было

совершено покушение

26 марта на западе Москвы . Мужчина, работавший арбитражным управляющим Арбитражного суда, получил 4 огнестрельных ранения.

Нападение на высокопоставленного юриста было совершено вечером 26 марта возле его дома в 1-м Очаковском переулке, когда Силин возвращался домой. Киллер выстрелил жертве в грудь и живот, после чего скрылся. Лежавшего на снегу управляющего случайно увидел сосед по подъезду, пишет

"Я услышал тихие стоны и еле слышный голос мужчины с мольбой о помощи, — рассказал очевидец. — Честно говоря, подумал, что это какой-то пьяница".

Подойдя ближе, москвич увидел между белым автомобилем Volkswagen и черным Lexus лежащего на земле человека. «Он мне сказал, что в него стреляли и попросил сообщить об этом жене, что я и сделал. Потом вызвал медиков», — добавил сосед.

Раненый также успел сказать, что огонь велся из окна темной иномарки. В правоохранительных органах прокомментировали произошедшее только утром 27 марта, не называя имени и должности пострадавшего.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ , сообщает

официальный сайт

Следователи отрабатывают все версии случившегося. Основной из них является та, что связана с профессиональной деятельностью юриста. В последнее время он вел дела таких фирм-должников, как ООО «ПК Металлмонтаж», ООО СК «МИРА» и АО «Регионтеплосервис». Однако оперативники не исключают и того, что в деле замешана женщина и любовные связи. Хотя жена пострадавшего, которая также является его деловым партнером, полностью доверяет супругу.

Женщина теряется в догадках относительно того, кто может стоять за покушением. В последнее время она с мужем не вела сложных дел.

"Мы с Андрюшей поженились 9 лет назад. И можно сказать, что для нас жизнь только началась. Он давным-давно развелся. Мы вместе работаем. Со своими двумя детьми он вообще не общается. А моих двух ребят принял как своих. У нас нет и не было никогда врагов", — говорит жена пострадавшего.

Андрей Силин находится в критическом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также сделали сложнейшую операцию.