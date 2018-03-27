Начинающим бизнесменам расскажут, как «захватить рынок» 

Как добиться успеха, найти новую или реализовать собственную уникальную идею для бизнеса, расскажут завтра на семинаре в центре «Малого бизнеса Москвы», который находится в районе Черемушки, на улице Каховка, дом 37, строение 1.
По сообщению организаторов, урок будет полезен как для начинающих, так и для и действующих предпринимателей, а также собственников розничных сетей и управляющих магазинов. Бизнес-тренер Константин Филимонов расскажет, с чего начать создание собственного бизнеса и как не ошибиться в направлении своего дела, чтобы оно было эффективным и приносило стабильный доход.
Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: +7 (495) 225-14-14, добавочный 1649.