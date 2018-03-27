Гектары с барского плеча

Антон Тиунов уже много лет занимается развитием коттеджных посёлков под Новосибирском — сейчас он ведёт уже третий проект, посёлок Clever. 50 участков площадью по 10 соток по соседству от него девелопер решил раздать бесплатно — заплатить людям придётся только за строительство инфраструктуры.

Участки расположены на северо-востоке Новосибирского района, в нескольких километрах от станции Барлак,

добраться до места можно и на автомобиле по Восточному шоссе. Автобусы или маршрутки сюда пока не ходят.

Как рассказал корреспонденту НГС Антон Тиунов, земля принадлежит его партнёру и сегодня имеет сельскохозяйственное назначение, но сейчас идёт процедура смены назначения: в мае, рассчитывает девелопер, на ней можно будет законно строить индивидуальные жилые дома.

— Когда мы вели эти разговоры с Новосибирским районом, они сказали, что сейчас очень много льготников, а земли не хватает. Я посмеялся на самом деле, потому что земли много. Людей больше 7 тысяч человек в области, они не могут получить землю, а тут есть земля, она практически укомплектована коммуникациями, — говорит Тиунов. — Если есть люди, которым нужна земля, но они не хотят её покупать, почему бы им её не раздать?

Предпринимательского интереса девелопер скрывать не стал. В частности, он хочет привлечь сюда тех, кто будет строить дома для постоянного проживания, чтобы место развивалось. В коттеджном посёлке Clever, который находится через дорогу от потенциальных бесплатных участков, сегодня постоянно живёт 12 семей, а всего построены и готовы для проживания 60 домов. В деревне Новокаменка, в границы которой входит посёлок, по информации Тиунова, живёт ещё 148 человек.

— Туда сегодня не ходит транспорт, туда сегодня не ходит школьный автобус, — говорит он. — Территорию надо развивать. Я сам живу в Новокаменке, и мне бы хотелось, чтобы это место развивалось. Какую ситуацию я наблюдаю в коттеджных посёлках сейчас: конторы заезжают, 5 лет посёлку, живёт 2 человека, остальное пустое, — этого мне не хотелось бы.

Уже обжитой посёлок, в свою очередь, по планам владельцев земли, даст толчок к спросу на другие участки, которые уже будут продаваться по рыночным ценам: 50 выделенных участков — лишь часть большой территории возле посёлка Clever. Кроме того, новые жители создадут нужную нагрузку на уже построенную в посёлке социально-бытовую инфраструктуру: в этом году, например, здесь планируют открыть круглогодичный магазин, которому нужны покупатели.

Другая цель — реализовать выполненные с запасом коммуникации: Антон Тиунов признался, что уже выкупил много мощностей по электричеству и газопроводу, и часть вложений он рассчитывает вернуть.

Так что, хотя сама земля предлагается бесплатно, за подключение к сетям всё же придётся заплатить.

Поэтому, в частности, он не ограничивает круг тех, кто может воспользоваться предложением: главное, говорит он, чтобы у человека было желание построить дом. Те, у кого оно есть, должны будут приехать в офис, написать заявление на имя собственника земли и оплатить вступительный взнос — те самые средства на подвод коммуникаций и дороги. По оценке руководителя проекта, он составит 400–500 тысяч рублей — более конкретно сумму будут обсуждать уже с покупателями.

Главный вопрос — в возможных перепродажах, которые притормозят развитие территории. По закону ограничить новых владельцев в правах девелоперы не могут. Чтобы избежать спекуляции, из первых покупателей участков сформируют товарищество собственников недвижимости (ТСН) с определённым уставом и тем самым первоначальным взносом.

— Если он его (участок. — Л. П.) продаст, придёт новый человек вступать в ТСН, и по уставу ТСН будет опять платить 500 тысяч рублей вступительный взнос. Тем самым мы отсекаем возможность перепродажи, — уверен девелопер. — Человек получил его бесплатно, заплатил 500 тысяч рублей, и если кому-то продаст, то новому покупателю нужно будет ещё 500 тысяч платить, а это невыгодно, нет сейчас такого повышения стоимости.

Предложение Антона Тиунова не будет аналогом государственных программ. По его словам, он «всё-таки не государство, берёт на себя только часть его функций». При этом он допустил, что 50 условно бесплатных участков могут стать началом: если желающих будет много, их число можно будет увеличить. В первую очередь девелопер рассчитывает на многодетные семьи, не успевшие реализовать материнский капитал, — таких, по его мнению, сегодня достаточно много.

министерстве труда и соцразвития Новосибирской области уточнили, что, по данным на 22 марта 2018 года, в сводном реестре тех, кто стоит в очереди на бесплатную землю, состоят 5935 человек.

В их числе, например, инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны и нетрудоспособные члены семей погибших, ветераны боевых действий, репрессированные, жители сельских населённых пунктов, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи. На сайте муниципального портала Новосибирска отмечено, что в городе бесплатных участков для выделения им уже нет, поэтому этим вопросом занимается областное правительство.

Между тем, по информации зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко , финансирование таких программ в последние годы сильно сократилось, поэтому очередь на выделение бесплатной земли, несмотря на её обилие в области, почти не сокращается.

— Порой люди получили землю где-то под Колыванью, у них бумажка есть, но по закону территория должна быть снабжена инфраструктурой — туда должен быть свет подведён, дорога проложена, какая-то скважина должна быть. Этого ничего не делается, — заметил депутат. — Причём есть другая программа наша, областная, об обеспечении территории инфраструктурой. На неё выделяются не сильно большие деньги, но всё-таки деньги есть, но эта программа плохо работает.

Многие подобные программы создавались ещё в 2015 году при более низком региональном бюджете, но за годы сократились в разы, рассказал Агеенко. Например, финансирование господдержки работников бюджетной сферы при ипотечном жилищном кредитовании сократилось в 3 раза, господдержка муниципалитетов в обеспечении жильём многодетных малообеспеченных семей — на треть.

Программа приобретения служебного жилья для врачей и учителей, работающих в районах области, сократилась с 493 миллионов рублей в год до 3,9 миллиона рублей.

— Что такое 3,9 миллиона на всю область? Это одна «трёшка». Вы честно говорите: «У нас нет денег». Тогда закрывайте программу. Скажите: «Ну нету, мы сегодня нищие» — это будет честнее, чем о программе говорить, что она есть, и 3 миллиона на неё выделить, — возмутился депутат.

По мнению Вадима Агеенко, это не разовая ситуация, а тенденция. На прошлой неделе комитет обратил на неё внимание правительства и предложил закрыть программы, которые фактически не работают, или всё-таки увеличить их финансирование. Присутствовавший на заседании врио министра финансов Новосибирской области Виталий Голубенко , по информации сайта Заксобрания, «заверил, что 1,3–1,4 миллиарда рублей из областного бюджета на обеспечение жильем льготных категорий населения уже включены в лист ожидания регионального минфина ».

В пресс-службе правительства на запрос корреспондента НГС о программе выделения земельных участков на льготных условиях, в частности о числе семей, которые по программе должны получить земли в 2018 году, к моменту публикации не ответили.

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