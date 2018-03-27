Порка для «Нацкорпуса»: что стоит за обострением отношений власти и «азовцев»

Вслед за возбуждением уголовного дела против главы «Офицерского корпуса» Александра Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко силовики провели скоординированную атаку еще на одну силу с фронтовым опытом, давно вызывавшую подозрения на Банковой — «азовскую» партию «Национальный корпус».

22 марта прошли обыски у руководства «Национального корпуса» в Днепре. «В восемь утра характерный стук полиции раздался в дверь, — рассказала вечером того же дня в видеообращении заместительница главы областной организации партии Дарья Слуцьковская, у которой утром среди прочих (руководителя областного отделения партии, ветерана АТО Дениса Котенко и еще 5 активистов) побывали силовики. — В этот же момент они пришли к другим активистам „Национального корпуса — Днепр“. Пришли они из-за инцидента, который произошел двумя месяцами ранее с Константином Бильцаном». На месте событий произошла массовая драка националистов с «титушками», наемниками упомянутого выше «авторитетного предпринимателя» Бильцана.

В ответ на это 23 марта националисты провели в центре города марш «Обыскивайте бандитов, а не патриотов!» Про бандитов, на самом деле, выражение было не вполне удачное на фоне того, что 16 марта Национальная полиция задержала в Одессе банду, промышлявшую похищением людей, в которую входили не только рядовые «азовцы»: на встрече криминальных элементов, куда нагрянул спецназ, присутствовал и руководитель «Национального корпуса» в Одессе Александр Новосельский. Фотографию его в тот же день выложил в Facebook как иллюстрацию к сообщению о задержании банды первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин (правда, потом фотографию он удалил, а Новосельского отпустили без предъявления обвинений).

Однако уже утром 23 марта внимание «Национального корпуса» оказалось приковано к событиям в украинской столице.

В 7:30 утра на территорию завода АТЕК, где с 2014 года находится тренировочная база и штаб-квартира «Азова» и «Национального корпуса», въехало три автобуса со спецназом в черной форме (чтобы не перепутать себя с «черными человечками» Билецкого , силовики повязали на руки ленты). Двери были выбиты, находившиеся на территории завода 20 «азовцев» (бойцов полка и активистов партии) довольно грубо «поставлены в позицию».

«Всех поставили к стенке, запретили между собой говорить», — рассказал журналисту интернет-канала Анатолия Шария прибывший уже позже на место событий пресс-секретарь «Национальных дружин» Игорь Вдовин . Действовали при этом жестко. «К одному из бойцов применяли электрошок», — сообщила «Газете по-украински» генеральный директор завода Лариса Ильенко. Вождь «азовцев» Андрей Билецкий позже упоминал в интервью Радио «Свободе» про своих «избитых ребят».

Совместная п/к кандидатов в народные депутаты Украины З. Шкиряка и А. Билецкого

Уже в 8 утра к АТЕКу начали подтягиваться националисты — не только из «Национального корпуса» (во главе с депутатами Верховной Рады Андреем Билецким и Олегом Петренко ), но также из других организаций. «Они бросили нам вызов. Сейчас мы видим линию фронта и противника. Спасибо ребятам из „Свободы“* (на место прибыл в том числе депутат Верховной Рады от этой партии Олег Ильенко. — Прим. авт.), „Правого сектора“*, „Айдара“, „Днепра“ и С14. Должны объединиться», — заявил в видеообращении председатель Центрального штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов. К 9 часам утра у ворот АТЕКа собралось уже порядка 300 человек.

Выезд бойцам неопознанных спецподразделений был заблокирован, лишь после вызова на место оперативно-следственной группы Национальной полиции и долгих перебранок с националистами люди в черном с оружием смогли в 13:30 покинуть территорию завода.

«Формально обыск подвязали к конфликту между двумя владельцами, — заявил «Газете по-украински» Олег Петренко. — Но почему-то обыски проводят только в той части здания, где работают базы «Нацкорпуса» и «Азова»». Да и конфликт вокруг права собственности тянется уже не первый год, но «маски-шоу» против «азовцев» произошло впервые.

Как, впрочем, и полномасштабные силовые действия против представителей полка и его ультраправой партии. После убийства 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета , по словам «азовцев», СБУ уже пыталась провести обыски на их базе под Мариуполем , но в итоге все обошлось (то ли из-за ожидаемого сопротивления, но ли из-за договоренностей в верхах с министром внутренних дел Арсеном Аваковым ). Почему все изменилось?

«Власти решили поиграть в силовой сценарий, — заявил Билецкий 24 марта в интервью Радио «Свобода» . — Она решила политически запугивать, политически репрессировать и по возможности политически дискредитировать патриотическое движение и национальное движение как таковое. Я думаю, что такие мечты были очень давно. Но сейчас решили, что удачный момент — на волне испуга общества вокруг всей этой грязной истории с Савченко, собственно говоря. Сейчас очень легко вызвать негатив к любому — к добровольцам, патриотических движений и так далее». (Об этом же вождь «азовского движения» говорил и журналистке Шария утром 23 марта у ворот АТЕКа).

Судя по поведению Билецкого в момент визита вооруженного спецназа на базу полка, он испугался, очевидно, вспомнив свой арест в 2011 году (не помогла и вся подготовленная тогда на базе Социал-национальной ассамблеи в Харькове многосотенная армия боевиков) и долгую отсидку в тюрьме. В интервью Радио «Свободе» он поспешил заявить, что бойцы курируемого им полка не присоединится к возможному военному перевороту: «Они не пойдут на эту вещь. Еще раз повторюсь — они не пойдут на эту вещь».

В качестве ответа бравировавший последние годы силой (вплоть до угроз придти и разогнать Верховную Раду) «белый вождь» пообещал… обратиться в суд. Поскольку все это выглядело достаточно слабо, спустя несколько дней было решено… нет, конечно, не штурмовать Банковую. А предпринять «на камеру» символические действия против «диктатуры Порошенко », в целом мало к чему обязывающие на практике.

27 марта группа «нацдружинников» появилась в редакции телеканала ZIK, который своей позицией давно вызывает на Банковой желание побыстрее его прикрыть.

«Национальные дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие, — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Национальных дружин» в Facebook. — Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и построение собственной антиукраинской монополии на свободу слова. «Национальные дружины» заявляют о своей готовности помогать любым украинским СМИ, ощущающим на себе давление с боку этой власти».

Тем более, что это дает надежду улучшить свой имидж в освещении тех самых СМИ, и получить их поддержку. То есть, напугать брутальных бородатых «нацдружинников» в камуфляже, показав им монополию власти на насилие (во время обысков националисты с ужасом шептались, что проводят мероприятия те же бойцы «Беркута» и даже с теми же автоматами, из которых убивали на Майдане) вполне удалось.