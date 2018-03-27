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Европейский университет просит власти Петербурга предоставить участки под новое здание
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Европейский университет просит власти Петербурга предоставить участки под новое здание 

Rambler News Service 4 часа назад
Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге («ЕУСПб») Николай Вахтин направил письмо вице-губернатору Санкт-Петербурга Михаилу Мокрецову с просьбой разъяснить процедуру предоставления в порядке преференции земельного участка в Красногвардейском районе под строительство нового здания, а также предложить альтернативные варианты. Соответствующее письмо опубликовано на сайте университета.
В письме указано, что в ноябре 2017 года Европейский получил от властей города уведомление о возможности использования земельного участка площадью 9,9 тыс. кв. м в Красногвардейском районе на улице Якорной, однако в документе отсутствовала информация о предложенном земельном участке, позволяющая оценить возможность расположения на нем здания для университета. Исходя из последующий разъяснений университет пришел к выводу, что правительство города предполагает участие вуза в процедурах по застройке данного участка на общих основаниях, «что противоречит достигнутым ранее договоренностям и поручению президента Российской Федерации».
«Прошу более детально пояснить процедуру предоставления предложенного земельного участка в порядке преференции в собственность АНООВО «ЕУСПб», а также по возможности предложить другие варианты зданий и (или) участков на обсуждение», — отмечается в письме за подписью Вахтина.
В 2016 году в университете, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, начались проверки. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов, который, по его словам, так отреагировал на жалобы студентов Европейского о поручениях писать работы в защиту ЛГБТ, сообщала «Фонтанка». Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. В конце 2017 года университет покинул здание особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице.
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