Европейский университет просит власти Петербурга предоставить участки под новое здание

Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге («ЕУСПб») Николай Вахтин направил письмо вице-губернатору Санкт-Петербурга Михаилу Мокрецову с просьбой разъяснить процедуру предоставления в порядке преференции земельного участка в Красногвардейском районе под строительство нового здания, а также предложить альтернативные варианты. Соответствующее письмо опубликовано на сайте университета.

В письме указано, что в ноябре 2017 года Европейский получил от властей города уведомление о возможности использования земельного участка площадью 9,9 тыс. кв. м в Красногвардейском районе на улице Якорной, однако в документе отсутствовала информация о предложенном земельном участке, позволяющая оценить возможность расположения на нем здания для университета. Исходя из последующий разъяснений университет пришел к выводу, что правительство города предполагает участие вуза в процедурах по застройке данного участка на общих основаниях, «что противоречит достигнутым ранее договоренностям и поручению президента Российской Федерации».

«Прошу более детально пояснить процедуру предоставления предложенного земельного участка в порядке преференции в собственность АНООВО «ЕУСПб», а также по возможности предложить другие варианты зданий и (или) участков на обсуждение», — отмечается в письме за подписью Вахтина.