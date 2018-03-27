Круглый стол Ассоциации застройщиков Подмосковья пройдет в рамках выставки BATIMAT RUSSIA

В выставочном центре «Крокус-Экспо» 3 апреля откроется Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA, деловую программу откроет круглый стол Ассоциации застройщиков Московской области «Развитие рынка недвижимости в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

«Дискуссия состоится в конференц-зале №4 сразу после церемонии открытия», — говорится в сообщении.

Эксперты компаний, входящих в Ассоциацию застройщиков Подмосковья, представят основные тенденции, влияющие на развитие строительной отрасли в регионе.

«Главная задача дискуссии — создать полное представление о процессах, которые беспокоят девелоперов и вызывающих последствиях», — подчеркивается в сообщении.

В круглом столе примут участие руководители юридических, маркетинговых, коммерческих и информационных департаментов компаний застройщиков. Среди них PR-директор ФСК «Лидер» Екатерина Самородова, директор по стратегическому развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет , генеральный директор ЗАО «ГВСУ Риэлти» Геннадий Толкачев , вице-президент ГК «Премьер» Елена Кульбикова.

Об изменившихся условиях ведения бизнеса, поправках в законодательстве, регулирующем отрасль, о том, как повлияет на деятельность застройщиков 218-ФЗ расскажет независимый эксперт Артем Азизбаев.

О том, как будет выстроена работа с банками в ходе постепенного перехода от долевого строительства к проектному финансированию и какие еще способы привлечения средств останутся у застройщиков, расскажет вице-президент ГК «Премьер» Елена Кульбикова.

«Главным драйвером поддержания спроса на первичное жилье до сих пор выступает снижение ставки по ипотечным кредитам. Однако девелоперам необходим рост потребительской активности. О том, как удается этого добиться поделится Геннадий Толкачев, генеральный директор ЗАО «ГВСУ Риэлти», — подчеркивается в материале.

Вместе с основными маркетинговыми механизмами на повышение спроса серьезно влияет информационная политика компании. О том, как работают коммуникационные технологии и как они влияют на формирование лояльности покупателей, поведает PR-директор ФСК «Лидер» Екатерина Самородова.

«Деловая программа выставки включает круглые столы, конференции и форумы. Как подчеркивают организаторы выставки, знаковыми событиями станут Retail Strategy Forum-2018 и Межрегиональный форум «Ремонт и содержание МКД: инновационные технологические решения». Кроме того, в посетители BATIMAT RUSSIA смогут воочию увидеть тренировку команды национальной сборной WorldSkills строительного раздела», — добавляется в материале.

В прошлом году BATIMAT RUSSIA за четыре дня посетило почти 100 тысяч гостей. Свои разработки представили 947 компаний из 27 стран мира.