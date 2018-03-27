Задержан руководитель управления нижегородских кладбищ

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ Марина Полевая сказала корреспонденту NN.ru, что видела эти сообщения, но информацию от анонимных Telegram-каналов не комментирует. Кроме того, она посоветовала обратиться в пресс-службу городской администрации — возможно они располагают сведениями, поскольку Ингликов является руководителем муниципального предприятия.

Директор городского департамента общественных отношений и информации роман Амбарцумян заявил, что никакими сведениями по этому поводу не располагает.