Почти половина киргизских гаишников не сдали экзамены по ПДД

Проверку знаний Правил дорожного движения (ПДД) в Киргизии провалили 432 сотрудника Управления по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД), сообщает во вторник местное информагентство «24.kg».

Провалом на экзамене по Правилам дорожного движения тех, кто должен знать их как свои пять пальцев, озаботился глава правительства Сапар Исаков , отмечает агентство. Начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев доложил во вторник премьер-министру о том, что 623 сотрудника УОБДД прошли проверку знаний, а 432 — провалили экзаменационные тесты.

Ситуацию должно исправить начавшееся преобразование патрульной полиции в Управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД . По конкурсу в эту службу будут набраны новые сотрудники, 760 человек уже прошли профессиональное обучение, сказал начальник управления.

С декабря прошлого года в стране действуют новые правила сдачи экзамена на знание ПДД, которые принимает Государственная регистрационная служба.

При тестировании используется полная автоматизация процесса. На экзамене отводится 25 минут на то, чтобы ответить на 20 вопросов. Успешно сдавшими считаются те, кто ответил правильно на 18 вопросов.