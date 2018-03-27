СМИ сообщили о задержании нижегородского депутата Ингликова

По данным «НТА-Приволжье», Ингликов был задержан в связи с расследованием уголовного дела, следственные действия проводились областным СУ СКР

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода затруднились прояснить ситуацию с Ингликовым, поскольку, по словам собеседника агентства, если задержание и произошло, то не на возглавляемом им предприятии. Номер телефона Николая Ингликова недоступен.

Источник «ФедералПресс» в «сером доме» нижегородского кремля не исключил, что в ближайшее время аналогичная информация может появиться о другом депутате городской думы — Алексее Гойхмане, но в связи с его бизнесом.