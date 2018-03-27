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СМИ сообщили о задержании нижегородского депутата Ингликова
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СМИ сообщили о задержании нижегородского депутата Ингликова 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным «НТА-Приволжье», Ингликов был задержан в связи с расследованием уголовного дела, следственные действия проводились областным СУ СКР.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова сказала «ФедералПресс», что у нее нет никакой информации по этому поводу.
В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода затруднились прояснить ситуацию с Ингликовым, поскольку, по словам собеседника агентства, если задержание и произошло, то не на возглавляемом им предприятии. Номер телефона Николая Ингликова недоступен.
Источник «ФедералПресс» в «сером доме» нижегородского кремля не исключил, что в ближайшее время аналогичная информация может появиться о другом депутате городской думы — Алексее Гойхмане, но в связи с его бизнесом.
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