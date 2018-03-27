Делегация из Болгарии ознакомилась с работой промышленных предприятий Мытищ

Делегация из Болгарии во главе с главным специалистом Центра промышленности республики Болгария (ЦПРБ) Димитром Георгиевым во вторник посетила промышленные предприятия городского округа Мытищи , сообщил корреспонденту Мытищинского информагентства начальник управления социально-экономического развития городского округа Алексей Козлов

По данным агентства, первая встреча представителей бизнеса Мытищ и болгарского Габрово состоялась в ноябре 2017 года в администрации городского округа. Тогда в работе приняли участие представители Центра промышленности Республики Болгарии в Москве Торгово-промышленной палаты горокруга, организаций и предприятий двух стран.

«Болгары сами изъявили желание более детально познакомиться с деятельностью передовых мытищинских предприятий различных секторов экономики. Сегодня (27 марта — ред.) состоялся второй визит в Мытищи. За время, прошедшее с первой встречи, некоторые руководители компаний, находящихся под эгидой ЦПРБ, приезжали в Мытищи», — сообщил Козлов.

По сведениям агентства, во вторник делегация посетила три предприятия. Первым объектом стал Центр обработки металла «МОСТ-1», специализирующийся на выпуске алюминиевых полуфабрикатов — из листа и из проката. Предприятие продемонстрировало гостям свое основное производство, а также новый цех с испанско-итальянской линией по выпуску алюминиевых полуфабрикатов из тонкого листа.

По словам Козлова, большое впечатление на болгарскую делегацию произвел завод «Теплые полы» Группы компаний «Специальные системы и технологии» «ССТ». В ходе экскурсии их познакомили с продукцией предприятия, в основе которой собственные научные разработки отцов-основателей компании.

«По выпуску продукции на основе нагревательных кабелей «ССТ» занимает второе место в мире, причем, компания №1 из США в последние годы пребывает в стагнации, а мытищинская компания ежегодно наращивают выпуск в среднем на 15%», — отметил Козлов.