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Слив жидких отходов обнаружили в Каракулинском районе Удмуртии
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Слив жидких отходов обнаружили в Каракулинском районе Удмуртии 

ИА «Сусанин» 30 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртской Республике был выявлен факт слива жидких бытовых отходов (ЖБО) на несанкционированную свалку вблизи села Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртии.
На обращение общественников отреагировала прокуратура Каракулинского района. В ходе проверки установлено, что сброс ЖБО производит ООО «Теплосеть Угра». Именно это предприятие оказывает услугу населению села Каракулино по сбору и вывозу ЖБО.
«На карте возле свалки отчётливо виден исток реки Пермяковка, которая впадает в реку Кама. Получается, что жители Каракулино платят за вывоз жидких отходов, которые увозятся за 3 км… и вновь через реку возвращаются в село. При этом контроль за сбросом стоков не осуществляется», — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.
Прокуратурой внесено представление в адрес главы района об устранении нарушений закона. Также в предписании указано решить вопрос по организации водоотведения села Каракулино.
Активисты ОНФ планируют провести встречу с приглашением природоохранной прокуратуры Удмуртии, прокуратуры Каракулинского района, региональных Росприроднадзора и Минприроды, администрации Каракулинского района и представителей компании для определения плана действий по устранению нарушений и причинённого вреда окружающей среде.
На примере Каракулино региональное отделение ОНФ планирует обсудить вопрос по организации сбора и вывоза ЖБО в целом по Удмуртии на правительственном уровне.
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