СМИ Японии: причина экономического застоя кроется в политической структуре РФ

Консервативная газета «Санкэй» (24.03) комментировала внутриполитическую ситуацию в России . Президент Путин переизбран на президентских выборах. Он заявляет о возрождении великой России и демонстрирует железную руку, не гнушаясь ничем. В преддверии выборов в России и за ее пределами наблюдались необычные явления, отмечает издание. В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент Путин неожиданно выступил с жесткой антиамериканской речью. Он выразил намерение активизировать разработки стратегических ядерных сил. После этого в Великобритании произошло загадочное покушение на убийство бывшего российского шпиона, и некоторые эксперты полагают, что это дело связано с президентскими выборами.

Западные страны раскритиковали выборы, подчеркнув, что они были сфабрикованы правительством. В результате возникла ситуация, при которой Кремль мог потерять свое лицо. Поэтому Путин прибегнул к шоковой терапии. Последняя треть послания Федеральному собранию была посвящена критике США . Также было показано видео шести новых видов ядерного оружия. Это послание произвело потрясающий эффект, подчеркивает газета. Скорее всего цель была в том, чтобы поднять национальный престиж, воззвать к патриотизму россиян и за счет этого увеличить явку и количество набранных голосов, резюмирует «Санкэй».

Деловая «Нихон кэйдзай» (22.03) также анализировала внутриполитическую ситуацию в связи с президентскими выборами в России. Хотя на этот раз, выдвинувшись в качестве самовыдвиженца, Путин достиг самого высокого уровня поддержки с показателем около 77%, явка избирателей оставалась на уровне около 60% — это скромное сопротивление режиму Путина, отмечает издание. В своей предвыборной кампании он не выдвигал никаких обещаний. Подсказки содержатся в его ежегодном послании Федеральному собранию, сделанном перед выборами, считает газета.

Межконтинентальная баллистическая ракета, которая может беспрепятственно достичь любого места на карте, беспилотная подводная лодка, способная плавать в глубоком море, крылатая ракета и прочее. В своем выступлении Путин продемонстрировал ряд новых видов оружия, способных нести ядерные боеголовки. Кроме того, он подчеркнул, что как в прошлом, так и в будущем, Россия сохранит за собой статус «великой ядерной сверхдержавы». «Никто никогда не пытался говорить с нами всерьез, и никто не пытался прислушиваться к нашему голосу, поэтому должны слушать сейчас», — сказал он, обращаясь, прежде всего к США, как к еще одной ядерной сверхдержаве, и к Западной Европе.

Новая холодная война, вызванная гонкой ядерных вооружений с Россией, представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности. Сейчас не время вести переговоры между США и Северной Кореей , полагает газета.

Это же издание («Нихон кэйдзай», 22.03) посвятило статью экономической ситуации в России, побеседовав с экс-замминистра финансов РФ Олегом Вьюгиным и экс-замминистра экономического развития РФ Андреем Клепачом

По мнению Олега Вьюгина, «если не будет повышаться производительность труда, рост ВВП зафиксируется на уровне 1-1,5% по сравнению с прошлыми годами. Причина экономического застоя кроется в политической структуре. Основные компании контролируются государством, что ликвидирует элементы конкуренции. Крупные частные компании также находятся под влиянием государства. Они не могут свободно принимать наилучшие решения. Если ослабить политический контроль над деятельностью предприятий, крупные компании получат возможность предоставлять финансы оппозиции. Естественно, власть не считает это правильным решением».

В свою очередь, Андрей Клепач полагает, что санкции остановили приток технологий: «Во-первых, мы потеряли возможность роста, который обеспечивают международные экономические отношения. Мы лишились доступа к мировым финансовым источникам. Выросла стоимость кредита. Это снижает конкурентоспособность, а также серьезно тормозит рост. Высокий рост требует притока капитала. В настоящее время основные финансы поступают из Китая и Ближнего Востока. Со стороны европейского рынка нет никаких движений. Серьезная проблема в том, что остановился приток новых технологий. Это не отражается напрямую на экономическом росте, однако скажется в долгосрочной перспективе. Если государство не будет инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, ситуация ухудшится».

Телеканал TBS (26.03) сообщил о пожаре в торговом центре в Кемерово . По данным на момент публикации этого сообщения, жертвами трагедии стало 37 человек. Пропавшими без вести числятся более 40 человек, включая детей.