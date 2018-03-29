ТОС «Содружество» похвалили за благоустройство территорий

Администрация Приокского района похвалила ТОС «Содружество» за благоустройство территории. Накануне в школе № 174 состоялась отчетная конференция территориального общественного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации города.

«В совете работают замечательные и ответственные люди. Сегодня территориальные общественные самоуправления являются центрами общественной активности на местах, особенно это касается частного сектора. Они помогают формировать у жителей активную гражданскую позицию. Не понаслышке зная проблемы населения, члены ТОС могут четко сформулировать мнение жителей и донести их предложения до власти», — считает исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов

Напомним, что в совет ТОС «Содружество» входит 23 активных жителя и три члена ревизионной комиссии. Председателем организации с 2009 года работает Лидия Сурина.

«Наш совет работает со старшими домов, с депутатами, а также активно взаимодействует с ветеранской первичной организацией, с инвалидами, библиотеками и другими общественными структурами», — напомнила Лидия Сурина.