Ещё
ТОС «Содружество» похвалили за благоустройство территорий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТОС «Содружество» похвалили за благоустройство территорий 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Администрация Приокского района похвалила ТОС «Содружество» за благоустройство территории. Накануне в школе № 174 состоялась отчетная конференция территориального общественного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации города.
«В совете работают замечательные и ответственные люди. Сегодня территориальные общественные самоуправления являются центрами общественной активности на местах, особенно это касается частного сектора. Они помогают формировать у жителей активную гражданскую позицию. Не понаслышке зная проблемы населения, члены ТОС могут четко сформулировать мнение жителей и донести их предложения до власти», — считает исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.
Напомним, что в совет ТОС «Содружество» входит 23 активных жителя и три члена ревизионной комиссии. Председателем организации с 2009 года работает Лидия Сурина.
«Наш совет работает со старшими домов, с депутатами, а также активно взаимодействует с ветеранской первичной организацией, с инвалидами, библиотеками и другими общественными структурами», — напомнила Лидия Сурина.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц Журналист Дмитрий Анисимов прокомментировал встречу Панова с сормочанами После трагедии в ТЦ Кемерово в Нижегородской области пройдут проверки
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера242
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну314
Китай готовит для США ответный удар62
Юлия Скрипаль пошла на поправку49
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение