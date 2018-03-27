Если соседи сепары — их можно зарезать

О мартовской резне на Днепропетровщине забыли практически моментально. Во-первых, смерть украинцев стала никого не волнующей рутиной. Второй момент самый важный. Убийца оказался молодым патриотом, а его жертвы — «путинскими сепаратистами, которые смотрели российское ТВ». Значит, все нормально, можно пускать на ножи.

Трагедия случилась в промышленном Павлограде . Именно отсюда начинается Западный Донбасс. Ночь, частный сектор микрорайона Пидворки. Местный хлопец, ученик 11-го класса Валентин Земцов стучит в дом напротив. Там уже спали, но 30-летний хозяин открыл дверь. Неожиданные удары ножом в живот, обливающийся кровью мужчина дико закричал и упал. Подросток продолжал бить клинком в шею.

На крик проснулась Виктория Кригина, беременная жена умирающего. Пыталась закрыться. Юный маньяк разбил межкомнатное окно, ворвался в детскую к 4-летнему ребенку. «Две секунды! Он разбивает стекло, прыгает, бьет меня ножом вот сюда. Я падаю… Я его просила: не бей в живот, не трогай ребенка, пожалуйста. Глаза открываю — брызги крови летят из комнаты, он сына бьет. Сынок уже молчит», — рассказала страшные подробности чудом выжившая Виктория.

Пока Земцов яростно добивал малыша, женщина вырвалась из дома и метнулась по улице за спасением. «Прибежала в одних плавках, тут забор в крови был. Забор качала, трясла — столько крови у человека нет, сколько здесь налилось, от шеи и вниз кровь. И беременная…», — давал показания шокированный сосед Михаил Плиска.

С огромной кровопотерей и резаными ранами ее успели доставить в реанимацию Днепропетровской областной больницы им. Мечникова. «Самое главное — жизнь сохранена, которая в утробе матери. У пациентки задеты нервы, серьезная травма глаза. Наложено 12 швов за ухом, есть перелом челюстной кости», — перечислял зам главврача Валерий Спорыш. Спасти отца и мальчика не смогли. Привезли в состоянии клинической смерти. Колото-резаные ранения, не совместимые с жизнью.

Валентину Земцову 18 лет. На странице в соцсети оставил надпись: «Пусть простит меня тьма». Рядом множество перепостов про «героев АТО», боевиков «Азова», «Национальных дружин», С14 и других нацистских формирований. Явно восхищался, сам хотел стать «настоящим украинским патриотом».

— Обычный ученик, без особых нарушений правил поведения. Один Бог знает, что-то замкнуло у него. Я не могу объяснить. Мы все в шоке! — говорит о своем воспитаннике директор школы Тамара Галич. Хотя этот «обычный ученик» изувечил одноклассника, любил спускать собаку на детей и отрезал ухо рому.. Дело не возбуждали, кому интересен какой-то цыган…

Молодого человека задержли в городском травмпункте. Порезался, когда разбивал окно, сам пришел к доктору. На суде, определявшем меру пресечения, специально собрались жители квартала — просить не отпускать школьника на волю. Пришли на суд и активисты-бандеровцы, дружинники «Нацкорпуса», типа проследить, чтобы мажор получил заслуженное наказание. Однако «общественники» очень быстро заткнулись. Еще бы, вот первые показания убийцы:

— Эти соседи были сепаратистами, смотрели российское ТВ по спутнику… Говорили, Россия сильная страна, а на Донбассе гражданская война, потому что украинцы убивают украинцев… Они отказывались давать пожертвования волонтерам!..

Суд распорядился на время следствия взять подозреваемого под стражу. Правоохранители обещают разобраться в мотивах страшного преступления. Поначалу местные медиа твердили, мол, причина агрессии юноши непонятна никому. Сейчас выяснили и замолчали.

Ровно десять лет назад Днепропетровск потрясла серия невероятно жестоких убийств. Головы жертв разбивали молотками и арматурными прутьями. Как правило, подбегали сзади и наносили удар. Женщин, детей, стариков-инвалидов перед смертью подвергали пыткам. Еще живым выкалывали глаза. Один за другим гибли случайные люди, возрастом от 13 до 70 лет, разного пола и социального статуса.

В течение суток гибло по несколько человек. Деньги и золото не брали. Зато делали «крутое» видео, как разрезают беременной женщине живот и вынимают оттуда ребеночка. Как сняли с другой убитой обувь и аккуратно поставили рядом с дергающимся телом…

Единственной добычей были мобильные телефоны. По мобильнику их и взяли. На счету 19-летних Виктора Саенко и Игоря Супрунюк больше двух десятков смертей. Третий соучастник Александр Ганжа сам якобы ударов не наносил, только снимал конвульсии умирающих.

Процесс «днепропетровских маньяков» прогремел по всему СНГ. Сотни публикаций в самых тиражных изданиях, даже в Википедии есть большая глава. Супрунюк и Саенко получили пожизненное, Ганжа девять лет тюрьмы. Следствие так и не добилось от головорезов ответа на простой вопрос: за что казнили ни в чем не повинных людей? Суд признал главным мотивом «болезненное самоутверждение».

Саша Ганджа давно на свободе. Мало кто знает, что покинувший зону маньяк сразу записался добровольцем в карательный батальон «Донбасс». Там таких добрая половина личного состава.

Формирование «Донбасса» началось в Днепропетровске в середине апреля 2014 года, под крышей Штаба национальной обороны Днепропетровской области. Поддержал инициативу и дал деньги губернатор Игорь Коломойский . Подразделение создавалось по образцу резерва израильского ЦАХАЛа. Штаб Нацобороны располагался на первом этаже областной администрации. Даже по официальным данным только за два первых месяца зачистки Новороссии из батальона за мародерство, и «излишнюю жесткость к пленным» были изгнаны 140 боевиков. Впрочем, быстро набрали 400 новых.

Одновременно подручные Коломойского сформировали Добровольческий корпус Дмитра Яроша, нацистские добробаты «Днепр-1» и «Азов». Это отсюда пошло видео, как «колорада» закапывают живьем. Так был легализован беспредельный садизм и право на самые немыслимые убийства. «Днепропетровские маньяки» — теперь главные защитники Украины от Русского мира.

Что они творят на сегодняшнем Донбассе? Да режут беременным животы, как и десять лет назад. С единственным исключением, что вместо «пожизненного» получают за это медальки «Захисник Батьківщини».

Последнюю неделю по всей Украине распространяется обращение к «патриотической общественности и патриотам» о наборе крупной группировки наемников, спецов по бронетехнике и тяжелому вооружению. Процитируем дословно: «Батальону специального назначения „Донбасс“ Национальной Гвардии Украины нужны все, но особенно перечисленные специальности, им приоритет в принятии: снайперы; СПГ-шники; ПТУР-исты; минометчики; пулеметчики; водители; экипажи БТР». Обещают «реальную боевую работу». Оплата 13.500 гривен в месяц, по курсу 500 долларов США.

Впрочем, вместо обещанных грошей вполне можно отгрести реальную пулю. Вереницы могил продолжают рыть на Краснопольском армейском кладбище Днепра — самом большом в постмайданной державе. Потому куда безопасней бесчинства на мирной территории. Мартовский «Марш в честь Дня добровольца» собрал днепропетровский молодняк в камуфляжных куртках со звучными надписями «корпус», «дружина». Большинство — почти дети, почувствовавшие вкус безнаказанной крови. «По стилистике отдает чем-то футбольным, лозунги звучат в интонации „кричалок“. В какой-то момент, вид Оперного театра пробуждает у марширующих субкультурые ассоциации и начинает звучать вариация на „СпидиГонзалес“ (та которая — ла-ла-ла) и что-то про „днепр-чемпион“. Многие брезгливо морщатся — это звучит неприятным диссонансом», — отфейсбучил участник марша, известный еврейский журналист Олег Ростовцев . Хотя само действо главе пресс-службы Днепропетровской общины явно понравилось.

А буквально накануне Дня добровольца на пригородной станции «175-й километр» двое 13-летних патриотов столкнули с перрона под колеса поезда пожилую женщину. Повеселились, думали, что не заметят. Когда малолетних подонков все-таки взяли за шиворот — заверещали, мол, женщина сама прыгнула. Ну а в конце концов начали твердить: «мы ее знаем», она «колорадка за Путина, по-русски говорит все время». Железный аргумент, чтобы бросить на рельсы живого человека.

Каждый украинец знает почти смешную историю, как в Мариуполе боевик добробата «Азов» Владислава Шатило «из-за разногласий в политических убеждениях» перерезал горло одному горожанину и нанес другому несколько ударов боевым ножом в спину и лицо. Приговор — убийца Шатило два года будет платить штраф в размере 20% от служебного оклада. Африканское сафари на порядок дороже.

Апелляционный суд Киева отпустил начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита и его побратима Игоря Радченко , отрезавших уши девятилетней девочке, чтобы снять золотые серьги. Иванковский районный суд Киевской области приговорил 24-летнего «защитника» к штрафу в размере 3 тыс. гривен (6.000 рублей) за «применение силы в отношении несовершеннолетней и удовлетворение половой страсти неестественным способом». Судья Гончарук посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что обвиняемый участвовал в АТО, тогда как «мать 16-летней потерпевшей не смогла доказать, как именно морально пострадала ее дочь».

Подобным фактам нет числа. Украинская реальность вообще полна характерными совпадениями. Например, 16 марта в Одессу пришел теплоход, приписанный к польскому Гданьску . Выгрузка началась немедленно: «Хаммеры» с навесным оборудованием, компьютеры для артиллерийской корректировки, контейнеры со снайперскими винтовками и приборами ночного видения. На контейнерах белые буквы CT2WS — Cognitive Technology Threat Warning System. По информации портовиков, технику и оружие отправляют в Днепропетровск, для новых карателей, отправляющихся на Донбасс.

Ничего необычного, если бы не дата одесского захода. 16 марта — годовщина резни, устроенной американскими солдатами во вьетнамской деревне Сонгми. Весна 1969-го, в Сонгми зверски убиты до полутысячи мирных жителей, в основном женщины и дети. Многие жертвы перед убийством подвергнуты пыткам и групповым изнасилованиям. Ответственность понес лишь один лейтенант Уильям Лоуз Келли-младший — провел три года под домашним арестом и был помилован.