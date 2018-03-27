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Васильев снял с должности врио вице-премьера правительства Дагестана, курировавшего АПК
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Васильев снял с должности врио вице-премьера правительства Дагестана, курировавшего АПК 

ТАСС 39 минут назад
МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности врио заместителя председателя правительства республики Билала Омарова, который курировал агропромышленный комплекс. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Владимир Васильев освободил Билала Омарова от временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Дагестана по собственному желанию. Указ об этом глава республики подписал сегодня", — сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник Владимир Васильев назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Им стал секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. При этом сократят должность секретаря Совета безопасности Дагестана.
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