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Подрядчик Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу оказался банкротом
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Подрядчик Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу оказался банкротом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Югополис
Компания АО «Астерос» подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
По данным источника РБК, организация являлась подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи, а также выполняет аналогичные задачи на стадионе «Лужники» в Москве в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили изданию в компании.
В организации добавили, что намерены продолжить операционную деятельность, а решение подать заявление о банкротстве объяснили угрозой неисполнения в полном объеме денежных обязательств перед одними кредиторами в случае удовлетворения требований других.
Как следует из картотеки исков судов общей юрисдикции Москвы, сотрудники компании «Астерос» в марте подали 11 исков к организации из-за невыплаченных зарплат.
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