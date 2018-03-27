Северо-Запад выбрал проекты благоустройства

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Регионы Северо-Запада сформировали шорт-лист из территорий-кандидатов на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». В большинстве городов голосование прошло 18 марта, людям предложили выбрать общественные территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. В список попали площадки как в центральных частях городов, так и в удаленных микрорайонах. По итогам голосования в некоторых регионах пустыри преобразятся в парки, набережные оборудуют смотровыми площадками и городские пространства станут доступными для маломобильных людей.

На месте пустырей

В некоторых регионах голосование за благоустройство общественных территорий дало возможность горожанам обратить внимание на площадки, которые ранее пустовали.

По итогам выборов в Архангельске на месте, где сейчас находится пустырь, поросший кустарником, создадут парк. В нем обустроят аллеи, прогулочные дорожки, площадки для отдыха для всех горожан: от маленьких детей до пенсионеров. «Самое главное — это будет первый в городе парк, где будут учтены пожелания маломобильных групп населения: будут подъезды для инвалидных колясок, дорожки», — сказал ТАСС заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин

Вологжане из 25 представленных проектов выбрали пять, которые в основном находятся в микрорайонах на окраинах города. «Особо рады жители за благоустройство Фрязиновского парка, здесь пару лет назад планировали построить многоэтажный дом, однако местные жители встали на защиту этой зеленой территории — единственной среди высоток в активно застраиваемом микрорайоне, и начали самостоятельно ее обустраивать», — рассказали ТАСС в администрации Вологды . В рамках проекта на территории появится парк с прудами, пешеходные дорожки и площадка.

Пскове лидером рейтингового голосования стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, в пользу него сделали свой выбор 698 человек — больше половины голосовавших. Сейчас эта территория не благоустроена и представляет собой большую лужайку с тропинками, по периметру которой растут деревья. Проект, который поддержали жители, предусматривает разделение парка на две зоны, — спокойного и активного отдыха. На территории установят памятник воинам-пограничникам, обустроят велодорожки, детскую площадку и адаптируют парк для маломобильных групп населения.

Городские пруды и набережные

После подведения итогов голосования некоторые регионы Северо-Запада начнут обустраивать территории городских водоемов. В заполярном Нарьян-Маре (Ненецкий АО) оборудуют смотровую площадку в районе Морского порта на берегу протоки реки Печоры, которая называется Городецкий шар. В рамках проекта предлагают соорудить лестницу для подъема на смотровую площадку, автостоянку, возвести здание летнего кафе, установить качели, вазоны для посадки цветов, декоративные фонари.

"О благоустройстве этой территории мечтало не одно поколение нарьянмарцев. Больше трех месяцев в Нарьян-Маре белые ночи, и, убежден, это место станет любимым для прогулок, свиданий и встреч. Вечер в уютном сквере или кафе с видом на матушку-Печору, что может быть приятнее и романтичней?" — сказал ТАСС глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Калининграде на голосование пришло свыше двух тысяч горожан, и большинство также предпочли привести в порядок площадку у городского озера: «По итогам голосования для благоустройства выбрана территория вокруг Летнего озера в южной части города — за него свои голоса отдали 1869 человек», — сказали ТАСС в пресс-службе администрации города. Две территории вдоль реки Волхов обустроят и в Великом Новгороде — в числе победителей оказались проекты по благоустройству Софийской набережной и набережной Александра Невского

Благоустройство центров

Во многих городах в бюллетенях для голосования оказались территории как в центрах городов, так и на их окраинах и в некоторых случаях отдаленные микрорайоны уступили главным городским паркам и площадям. Как рассказала ТАСС представитель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Анна Дудырина, в результате выборов одним из трех проектов-победителей стал парк имени 50-летия пионерской организации в центре Петрозаводска . Здесь реконструируют мостики через реку Неглинка, отремонтируют пешеходные дорожки, очистят реку от мусора, установят детские, спортивные площадки, арт-объекты.

"Все это даст парку, который появился в Петрозаводске в 70-х годах, новую жизнь", — сказала Дудырина.

Череповце реконструируют знаковое место для горожан — площадь у Дворца культуры металлургов. «Через несколько лет череповчане не узнают эту площадь. Там появится новый современный фонтан, поскольку нынешний, установленный в 1980-годы, устарел и морально, и технически», — сказали ТАСС в администрации Череповца. На площади также полностью заменят плитку, появятся малые архитектурные формы.