Раздаем официальную продукцию Ferrari за один комментарий

XXI век так давно наступил, что неудобно даже приводить это в качестве аргумента. Однако до сих пор во многих российских городах ТЭЦ продолжают работать на угле — топливе позапрошлого столетия, отравляя воздух и экологию в целом. Участники проекта «Во все легкие», который мы проводим совместно с концерном Shell и Бизнес-школой СКОЛКОВО, выясняют, насколько легче дышится жителям тех городов, где уголь используют только в кальянах.

Вы тоже можете приложить руку к важному делу, а заодно выиграть призы от легендарного бренда Ferrari

Коротко о проекте

Три популярных блогера разъезжают по России , оценивая степень загрязнения городов. На глаз подобные выводы делать просто глупо, поэтому господа исследователи заручились поддержкой научных сотрудников. Взятые пробы воздуха отправляют в местные лаборатории, а растопленный снег везут с собой в Москву — для более тщательного анализа. На днях ждем первые результаты.

Еще короче — о вашей роли

Целый мешок официального мерча Ferrari — термосы, спортивные сумки, кружки, бутылки для воды, бейсболки и стильные рюкзаки — мы разыграем среди тех, кто подпишется на паблик Shell и в комментарии под верхним постом затегирует двух своих друзей. Сделать это нужно до 2 апреля.

Хочу хоть что-то от Ferrari