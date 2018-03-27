Ещё
Раздаем официальную продукцию Ferrari за один комментарий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раздаем официальную продукцию Ferrari за один комментарий 

Bigpicture.ru 58 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
XXI век так давно наступил, что неудобно даже приводить это в качестве аргумента. Однако до сих пор во многих российских городах ТЭЦ продолжают работать на угле — топливе позапрошлого столетия, отравляя воздух и экологию в целом. Участники проекта «Во все легкие», который мы проводим совместно с концерном Shell и Бизнес-школой СКОЛКОВО, выясняют, насколько легче дышится жителям тех городов, где уголь используют только в кальянах.
Вы тоже можете приложить руку к важному делу, а заодно выиграть призы от легендарного бренда Ferrari.
Коротко о проекте
Три популярных блогера разъезжают по России, оценивая степень загрязнения городов. На глаз подобные выводы делать просто глупо, поэтому господа исследователи заручились поддержкой научных сотрудников. Взятые пробы воздуха отправляют в местные лаборатории, а растопленный снег везут с собой в Москву — для более тщательного анализа. На днях ждем первые результаты.
Еще короче — о вашей роли
Целый мешок официального мерча Ferrari — термосы, спортивные сумки, кружки, бутылки для воды, бейсболки и стильные рюкзаки — мы разыграем среди тех, кто подпишется на паблик Shell и в комментарии под верхним постом затегирует двух своих друзей. Сделать это нужно до 2 апреля.
Хочу хоть что-то от Ferrari
Bigpicture.ru: последние новости
Как выглядит крупнейший в мире круизный лайнер «Симфония морей» «В топку уголь!» Как Южно-Сахалинск отказывается от вредного топлива и переводит предприятия на газ Матильда Кшесинская и другие красавицы царской России в колоризированных архивных фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге200
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным81
НАТО приняло меры против российских дипломатов200
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово78
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение