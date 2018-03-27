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Казанский поисково-спасательный отряд будет аттестован «в ближайшие дни»
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Казанский поисково-спасательный отряд будет аттестован «в ближайшие дни» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Около двух недель назад на страничке «Спасатель Казанский» в социальной сети был опубликован пост, где говорилось о том, что с 29 января 2018 года поисково-спасательный отряд столицы РТ оказался не аттестован к исполнению своих прямых обязанностей — спасению попавших в беду горожан. Автор поста обвинял начальника управления гражданской защиты города Фердинанда Тимурханова. Как ранее писал «Казанский репортер», вакантные места в поисково-спасательном отряде (ПСО) Казани оставили намеренно, что и стало причиной отсутствия аттестации. Замглавы МЧС по РТ Николай Суржко в беседе с корреспондентом МК-Поволжье рассказал, как разрешилась ситуация. По его словам, уже удалось доукомплектовать поисково-спасательный отряд. «Мы в ближайшие дни, уже на этой неделе, его аттестуем», — резюмировал замглавы МЧС РТ.
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