Суд над экс-советником Годзиша: состоялось еще одно заседание

Сегодня прошло очередное заседание суда по делу коррупции в рекламном бизнесе города. В мошенничестве обвиняются депутат от «Единой России» , соучредитель компании «Норд-Медиа» Константин Яковлев Иван Кузнецов , бывший советник главы города. Вместе с ними на скамье подсудимых за дачу взятки оказались двое предпринимателей — Неверов и Васильев.

В суд было вызвано трое свидетелей. Они подтвердили показания предыдущих свидетелей о том, что Яковлев действительно предлагал собрать денег для лоббирования закона о повышении срока аренды на установку и эксплуатацию наружной рекламы с пяти до десяти лет. — В случае отказа передать деньги Яковлев говорил о неприятностях и проблемах, — рассказал директор рекламного агентства «Факел» Сергей Долгобородов.

На предыдущем заседании суда соучредитель «Факела» Маринин Сергей рассказал, как Яковлев предлагал рекламным компаниям города собрать пять миллионов рублей, чтобы пролоббировать закон об увеличении сроков аренды. Сегодня Долгобородов подтвердил информацию, что Яковлев сделал специальную таблицу с суммами, которые должно передать каждое из рекламных агентств. Размер взятки определялся в соответствии с долей на рынке. Например, «Норд-Медиа», крупнейшее из агентств, должно было вложить примерно половину от нужных пяти миллионов.

Также на предыдущем собрании Маринин рассказал, что Яковлев якобы очень удивился, увидев, что на передачу денег пришел сам советник Годзиша. Никто из сегодняшних трех свидетелей не был знаком с Кузнецовым ранее. — Яковлев действительно говорил о высокодолжностном лице, но он не говорил, кто это, — рассказал свидетель Кирилл Острых.

Яковлева и Кузнецова задержали 27 июля 2017 года. Изначально чиновников обвиняли во взяточничестве, но потом изменили обвинение на мошенничество. Следствие установило, что собранные деньги они оставили себе, а изменения в законе о сроках аренды прошло без их вмешательства.