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Смоленские аграрии бесплатно получат более 1,2 тыс. тонн удобрений
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Смоленские аграрии бесплатно получат более 1,2 тыс. тонн удобрений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СМОЛЕНСК, 27 мар — РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвозмездной основе получат 1250 тонн минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующие договоренности достигнуты в результате личного обращения главы региона Алексея Островского к руководству одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений — ПАО «Дорогобуж» (группа компаний «Акрон»).
"ПАО «Дорогобуж» на постоянной основе оказывает спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году объем отпускаемых на безвозмездной основе минеральных удобрений по сравнению с 2017 годом увеличен на 250 тонн, что позволит сэкономить свыше 16 миллионов рублей более чем 230 хозяйствам", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом году региональная администрация будет уделять особое внимание таким стратегическим направлениям в развитии агропромышленного комплекса региона как молочное скотоводство, льноводство, выращивание рапса, картофелеводство и овощеводство.
"Немаловажно, что удобрения также будут предоставлены тем хозяйствам, которые впервые планируют провести сев льна. Отгрузка начнется в срок до 15 апреля, при этом вывоз выделенных заводом удобрений для аграрных предприятий будет организован вне очереди", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что также по предварительной договоренности между администрацией области и руководством ПАО «Дорогобуж», в третьем квартале нынешнего года планируется оказание дополнительной безвозмездной помощи — еще одна партия удобрений будет выделена на проведение озимого сева.
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