Откуда взялось название «Москва»

Тверь, России много местных названий, которыми мы пользуемся постоянно, но ничего о них не знаем. Москва Кострома , Онега — древность этих топонимов не вызывает сомнения, но связи с русскими словами нет, они нам совершенно непонятны.

Москва

«Москва» — какое еще название может быть более на слуху в России? Это и крупная река, и центр объединения русских земель, и столица, и даже в прошлом название Русского государства (Московия). Но именно об этом топониме нам практически ничего неизвестно.

Первое упоминание о Москве датируется 1147 годом, он же считается и годом основания города, хотя на тот момент здесь уже существовало укрепленное славянское поселение. Именно там 4 апреля состоялась встреча суздальского князя Юрия Долгорукого с северским князем Святославом Ольговичем, по инициативе первого: «приди ко мне брате в Москов».

Из письменных источников нам известно, что название реки Москва предшествовало названию поселения. В некоторых памятниках город Москва даже упоминается как «на Москве», то есть, «город на Москве-реке». Загадка заключается лишь в том, откуда пошел этот гидроним, какое жившее на этих территориях племя дало реке это название и почему.

Самая первая версия гласила о финно-угорском происхождение «Москвы». Местные поселения дьяковской культуры раннего железного века свидетельствуют о том, что здесь когда-то проживали племена, говорившие на языке финно-угорской языковой семьи. Приверженцы этой гипотезы считают, что гидроним делится на два компонента: «моск» и «ва». Со вторым все ясно — он на всех финно-угорских языках значит примерно одно: вода, река, влажность. А вот с «моск» все сложнее. Его можно связать со словом языка коми «моска» — корова, телка, или с мерянским «маска» — медведь, а если с «ва», то медведица. Так что, по финно-угорски, «Москва» значит либо «Коровья река», либо «Медвежья».

За финно-угорской гипотезой последовала ирано-скифская. Академик Соболевский в начале XX века высказал предположение, что «Москва» происходит от авестийского слова «ама» (сильный) и означает «быстрая река». Впрочем, скифы на этих территориях никогда не жили, да и течение у реки не такое уж и быстрое. В последнее время широкое распространение получила славянская гипотеза. Согласно ей, Москва до XIV века звалась славянским «Москы» со значением: «вязкая, топкая, сырая, болотная». От этого же корня происходят слова: «промозглая, мозглая погода». Схожее название имеют и некоторые другие реки Европы: Moskawa в Польше и Германии; Московка — приток реки Березины и так далее. Эта версия подтверждается еще и тем, что в верховьях Москвы-реки всегда было много заболоченных участков. Возможно, название пошло именно оттуда.

Тверь

Город Тверь, ровесник и бывший соперник Москвы по объединению вокруг себя русских земель, тоже тщательно хранит загадку своего имени. В летописях, кстати, оно сильно отличается от современного нами топонима, и звучит как «Тъхверь» или «Тьхферь». Первую попытку разгадать его секрет предпринял еще в XVIII веке Татищев, связав название со словом «Твердь» в значении «твердыня, крепость».

По другой версии, город получил свое имя от реки «Тверца», так как на основе письменных источников был основан в месте ее впадения в Волгу. А сам гидроним, по одной из версий, взялся все от тех же финно-угорских племен, и означал «блестящая река» от финского корня «Tes» (блестеть), и финского же окончания верь (река). Впрочем, это всего лишь одна из многочисленных гипотез.

Онежское озеро

В ранних русских письменных источниках Онежское озеро упоминается как «Онего» и об его этимологии нам практически ничего неизвестно. Можно лишь предполагать, что название это — очень древнее, первые поселения появились на этих берегах в незапамятные племена, о чем свидетельствуют местные петроглифы и рисунки на скалах. «Онега — Мегрега — Авнега — Пинега»: общее окончание «eгa» скорее всего, происходит от карельского «jogi» (река). Возможно, это было применимо не только к реке Онеге, но и к озеру. Об этом писали еще известные лингвисты прошлого века — М. А. Кастреп и М. П. Веске, возводившие название озера к финскому «Enojoki», что означает «большая река». Такие топонимы весьма популярны в Финляндии : «Enojarvi» (большое озеро), «Enovesi (большая вода).

По другой версии, в корне „Онеги“ — финское слово „auni“ (шум, голос). Иначе говоря — это „шумное, бушующее озеро“. Но самой убедительной выглядит объяснение, связанное с размерами водоема. По мнению доктора филологических наук Ирмы Муллонен, название озера происходит от саамского „апе“ или прибалтийско-финского „anine“ — большой, значительный. Каким, без сомнения, и является Онежское озеро.

Название старинного русского города в Архангельской области — „Каргополь“ вызывает некоторое недоумение. Сочетание русской сказки и чего-то древнегреческого…

Окончание „поль“ в географических названиях обычно имеет древнегреческое происхождение со значением „полис“, то есть город. Так, Константинополь переводится как „город Константина“, а Адрианополь — „город Адриана“. Русские города с названиями, содержащие в себе „поль“, например, Севастополь , Тирасполь или Симферополь , получили их в большинстве случаев в царствование Екатерины II и ее внуков, Александра I и Николая I, когда вся Европа переживала увлечение культурой древней Греции

Но с Каргополем все сложнее. Название появилось задолго до увлечения греческой модой, оно упоминается еще в XV веке, а „поль“ в нем означает вовсе не город, а просто „русское поле“. Но откуда взялась „карго“? Вопреки первой, возникающей при этом слове ассоциации, лингвисты видят здесь не старую ведьму, а медведя (на финском „каргу“) и „ворону“ (на тюркских языках „карга“). В этом свете, Каргополь переводится либо как „Медвежье“, либо как „Воронье поле“. Существуют и другие версии: на реке Онеге, где стоит Каргополь, словом „карга“ называют каменистый берег, заливаемый водой. Немецкий языковед Макс Фасмер также под „карга“ понимал „топкое место в лесу“, а Даль — „хрящеватое, ровное дно озера“. Что есть, то есть — болот и топей в окрестностях Каргополя хоть отбавляй.

Кострома

Интересная история с этимологией названия „Костромы“. С одной стороны — все вроде бы ясно, опять топоним пошел от реки, на которой стоит город. Но не все так просто.

»Костра» в восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. Из нее изготавливалось чучело языческой богини Костромы — богини плодородия у древних славян, которую здесь еще с языческих времен «хоронили» во время летнего обрядового цикла, дабы увеличить урожай следующего земледельческого сезона. Этот обряд натолкнул лингвиста Фасмера на мысль, что название города Кострома прочно связано с этим языческим ритуалом. Впрочем, версия не выдерживает критики — богиню хоронили не только в Костроме, а наличие здесь древнего значимого капища, которое могло бы дать название поселению или реке, не подтверждается.

Существует еще одна версия, ведущая начало от финского «kosto» — месть и «maa» — земля. В этом переводе, Кострома означает «земля возмездия». Правда, кому это возмездие предназначается и за что — неизвестно.