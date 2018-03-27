Волгоградский цирк оставили без директора из-за долгов за свет

Директор волгоградского цирка Наталья Селиванова написала заявление об увольнении. Неожиданный уход, по ее словам, связан с судебными тяжбами и большими долгами за свет.

— Мне предложили написать заявление по собственному желанию из-за проигрыша нашего энергетического дела, — рассказывает Наталья Селиванова. — Очень жаль, что нас наказали не только миллионными штрафами. За четыре года работы мы успели сделать немало: вернули отопление, рассказав об этом в рекламе на радио, и капитально отремонтировали туалеты. Сейчас хотели менять сиденья в зале, но, к сожалению, не получилось.

Сегодня Наталья Селиванова сообщила о своем уходе коллективу волгоградского цирка.

— Конечно, все расстроены. Плачут, — делится Наталья Селиванова. — Жаль отдавать кому-то цирк. И все же я надеюсь, что сюда придет хороший руководитель, который ничего не загубит.

Кто станет новым директором цирка, пока неизвестно. С завтрашнего дня статус врио получит заместитель Натальи Селивановой.

В конце прошлого года стало известно, что волгоградский цирк получил многомиллионный штраф за бумажную волокиту с трансформатором. По словам Натальи Селивановой, не самый профессиональный специалист установил его без письменного уведомления. За это нарушение на плечи цирка взгромоздили штраф в размере 13 миллионов рублей.

— У энергетиков есть постановление: в случае нарушения считать так-то и так-то. Очень формальный и негибкий подход. Пока мы не выплатим эту сумму, «Горэнергосбыт», с которого уже списали сумму нашей задолженности, должен приостановить подачу электроэнергии. Специалисты пообещали не оставлять нас в потемках, но, как понимаете, это не решение проблемы. Когда судебные приставы наложат на наш счет исполнительный лист, я не смогу платить ни за другие коммунальные услуги, ни за корм животным, — рассказывала директор цирка.