Как политика Хрущёва повлияла на историю России

27 марта 1958 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв стал председателем Совета министров СССР. Этот шаг ознаменовал завершение сталинской эпохи. Роль Хрущёва в жизни советского государства историки оценивают неоднозначно. Одни считают, что он смог преодолеть негативные последствия культа личности, взяв курс на либерализацию страны. Другие уверены, что целью Хрущёва была единоличная власть, а эпоха его правления не что иное, как время волюнтаризма в принятии важных решений. О противоречивой фигуре отца советской оттепели — в материале RT. Сталинская система власти

После Сталина ни один из представителей советской партийной верхушки не мог претендовать на статус вождя, поэтому первое время во власти установилось некоторое равновесие, которое объясняли возвращением к ленинским нормам коллективного руководства.

Позиции Никиты Хрущёва в борьбе за власть первоначально оказались не слишком сильными. В марте 1953 года он занимал хотя и значимую, но далеко не самую высокую во властной иерархии позицию первого секретаря Московского обкома КПСС.

Однако перейдя в ЦК КПСС, Хрущёв буквально за полгода повторил путь Сталина в 1920-е годы и взял под свой контроль весь могущественный партийный аппарат. Уже в сентябре 1953 года Хрущёв добился того, чтобы его избрали первым секретарём ЦК КПСС.

«В последние годы жизни Сталин не занимал особого поста в партии. Он был всего лишь одним из нескольких формально равноправных секретарей ЦК. В то же время с 1946 года и до самой смерти он занимал пост главы советского правительства. Значение главы Совета министров подчёркивалось даже тем, что зарплата на этой должности была выше, чем у секретаря ЦК или у главы Верховного Совета СССР», — рассказал в беседе с RT историк и политолог Дмитрий Журавлёв

Встав во главе партии, Хрущёв первое время соблюдал видимость коллективного руководства. Председателями Совета министров СССР были сначала Георгий Маленков , а затем Николай Булганин . Но борьба за единовластие не прекращалась. Вначале Маленкова на пленуме ЦК обвинили в нерешительности и сняли с высокой должности, а затем сменивший его Булганин лишился поста после неудачной попытки сместить Хрущёва силами антипартийной группы.

Выступление группы Маленкова, Кагановича, Молотова и ряда других партийных и советских деятелей в июне 1957 года стало последним актом политической оппозиции. После этого положение Хрущёва оставалось непоколебимым долгие восемь лет — вплоть до его свержения в 1964 году. 27 марта 1958 года Хрущёв решением Верховного Совета СССР был назначен главой советского правительства. Тем самым он объединил в своих руках власть партийного руководителя и главы управленческого аппарата страны.

«Хрущёв начал с того, что занял пост первого секретаря ЦК КПСС, который был восстановлен специально для него. Затем он ввязался в борьбу за власть. Для победы Хрущёву было необходимо избавиться от всех соратников Сталина, входивших в число его ближайшего окружения. По очереди были удалены из власти Маленков, Каганович, Молотов, Ворошилов и другие соперники нового партийного лидера», — рассказал Журавлёв.

Во главе правительства

Придя к власти, Хрущёв принялся осуществлять целый комплекс реформ, касающихся всех сфер советской жизни. Именно благодаря активной реформаторской деятельности эпоха Хрущёва запомнилась его современникам как время перемен.

Основных направлений реформ было три: экономика, культурная сфера, борьба со сталинизмом и сталинским идейным наследием как частью партийной идеологии.

В экономике перед Хрущёвым стоял целый ряд задач. Надо было развивать новые отрасли промышленности, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, прежде всего нефти. Модернизация армии требовала развития атомной энергетики, наращивания добычи цветных металлов. Приоритетные позиции занимала также химическая отрасль: в то время во всех развитых странах мира она вышла на первый план.

«Пост председателя Совета министров был необходим Хрущёву не только для того, чтобы начать реформы. Проводя самостоятельную международную политику, советский лидер нуждался в статусе, который ему мог дать лишь пост главы правительства. Первое время, когда Хрущёв участвовал в официальных переговорах, он считался простым членом советских международных делегаций, а формальную должность главы отдавал Маленкову или Булганину», — пояснил Журавлёв.

При этом Советский Союз нуждался в смене жёсткого, репрессивного внутриполитического курса прошлых десятилетий. За то время, пока Сталин находился у власти, общество устало от постоянного напряжения. Это хорошо понимал Хрущёв — как и то, что уровень жизни граждан необходимо повышать, предоставить им больше качественных товаров народного потребления. Более того, остро стоял жилищный вопрос: с 1920-х годов эта проблема почти не сдвинулась с мёртвой точки, так как при Сталине строительство жилья сводилось к возведению немногочисленных домов для советской элиты.

Ход реформ

План по решению этих задач воплотился в программе хрущёвской семилетки. Уже в 1959 году XXI съезд КПСС одобрил масштабную схему развития народного хозяйства, рассчитанную на семь лет. Этот период реформ, завершившийся в 1965 году, оказался одним из самых продуктивных за всё время существования советской власти.

Возникли новые отрасли экономики, такие как производство пластмасс и минеральных удобрений. Был создан мощный комплекс индустриального домостроения, плодами которого Россия пользуется до сих пор. Были определены векторы развития автомобиле— и авиастроения. Добыча энергоносителей позволила начать массовый экспорт нефти и продуктов нефтепереработки за рубеж, обеспечивая стабильный приток валюты в советскую экономику.

И, наконец, заметно вырос уровень жизни советских граждан. В СССР начал формироваться типичный для развитых стран Запада средний класс, который мог позволить себе иметь собственное жильё. Автомобиль утратил статус предмета роскоши, доступного лишь верхушке, став просто дефицитным товаром. Рядовой гражданин Советского Союза мог воспользоваться авиатранспортом. Серьёзное развитие получили системы отдыха и здравоохранения.

В сельском хозяйстве значительным достижением стало освоение целинных земель, которое привело к существенному росту производства зерна, а следовательно, и к развитию животноводства.

Вместе с тем многие реформы Хрущёва стали объектом резкой критики. Освоение целины зачастую проводилось непродуманно, модернизация соответствующей инфраструктуры существенно задерживалась, росли риски опустынивания освоенных земель.

Попытка массового внедрения кукурузы на основе американского опыта также не увенчалась успехом, хотя именно с этого времени кукуруза вошла в число сельскохозяйственных культур, наиболее распространённых в СССР.

В культурной сфере эпоха правления Хрущёва неслучайно ассоциируется с оттепелью. После сталинской политики, серьёзно ограничивающей творчество, начался настоящий культурный расцвет. На арену вышло новое поколение деятелей искусства, в СССР увидели свет множество значимых произведений литературы, кинематографа, живописи. На Западе появился заметный интерес к советскому искусству, начался активный культурный обмен.

От либерализма к диктату

Вместе с тем некоторая либерализация внутренней политики, как оказалось, носила временный характер.

Да и в культурной сфере Хрущёв всё больше склонялся к диктату. Власть, начинавшая с дружбы с деятелями культуры, к 1962 году поссорилась со приверженцами авангардных течений, что закончилось разгромом выставки к 30-летию московского отделения Союза художников. Интеллигенцию, которая вначале поддержала Хрущёва в борьбе против советских консерваторов, оттолкнула его малограмотность и импульсивность.

Историки считают, что Хрущёв играл ведущую роль в развенчании культа личности Сталина. Ещё в 1956 году на ХХ съезде КПСС он выступил с большим докладом «О культе личности и его последствиях», обозначившим решительный разрыв с политикой Сталина. На XXI съезде первый секретарь нанёс сталинистам в партии решающий удар, резко раскритиковав режим Сталина. Борьба с культом личности вождя завершилась выносом тела Сталина из мавзолея на Красной площади. Без полновластия, достигнутого Хрущёвым, такая политика была бы невозможной, говорят политологи. В то же время подобную риторику крайне негативно восприняли в странах соцлагеря — Китае Албании , отношения с которыми постепенно испортились.

«Именно с получения полновластных полномочий и началась эпоха, которую назвали волюнтаризмом. Хрущёв упрямо и методично ходил по граблям, игнорируя недовольство его методами руководства. Причём Хрущёва критиковали все: от рядовых граждан до верхушки партийного аппарата. Отставка в 1964 году была вполне логична. Неслучайно после октябрьского пленума ЦК КПСС, принимавшего решение о снятии Хрущёва, совмещать должности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР было запрещено», — резюмировал Журавлёв.

Так называемый волюнтаризм Хрущёва прослеживался и в его внешнеполитическом курсе. Достаточно вспомнить эксцентричное поведение первого секретаря ЦК КПСС во время его выступления на Генассамблее ООН в 1960 году, когда он стучал кулаком по трибуне.

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