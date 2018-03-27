Мединский пообещал сократить статистическую отчетность

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал более чем в два раза сократить статистическую отчетность подведомственных Минкульту учреждений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Работу по сокращению отчетности мы проводим с 2014 года. На тот момент существовало 73 формы статистического наблюдения, которые включали 42 тысячи показателей, на сегодня это 32 формы и 30 тысяч показателей. На февральской коллегии Минкультуры я поставил задачу до конца года уменьшить их еще в два раза», — заявил Мединский.

По его словам, к концу 2018 года количество форм планируется сократить до 25.

«Сейчас региональные и муниципальные учреждения культуры, прежде всего музеи, библиотеки, дома культуры, клубы, подключаются к разработанной нами АИС «Статистика» и направляют первичные данные непосредственно в систему, которая формирует сводные отчеты в автоматическом режиме», — добавил министр.

Реализацию программы перехода на сбор первичных данных статистической отчетности обещают завершить в 2018 году.