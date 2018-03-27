Правительство Британии работало на ослабление ДНР: вскрылись грязные методы Запада в горячих точках планеты

Причем даже беглый анализ обвинений по поводу сбора данных пользователей свидетельствует о том, что истинные цели этой кампании заключаются не в том, что данные фирмы совершали что-то необычное и незаконное. Этим занимались фактически все маркетинговые компании, а Барака Обаму , который первым широко применил данные методы в политических целях, те же либеральные СМИ даже восхваляли за это.

Истинная цель данной кампании — отвлечь внимание общественности от всплывших в ходе скандала подробностей грязных информационных и психологических операций, которые Вашингтон и Лондон годами ведут за рубежом, используя фирму SCL Group, материнскую структуру Cambridge Analytica.

Причем эти операции на деньги британских налогоплательщиков велись, помимо всего прочего, на Украине и в Донбассе.

«Украинские девушки прекрасны и работают хорошо»

Напомним, скандал начался после того, как корреспонденты британского канала Channel 4 News под видом потенциальных клиентов из Шри-Ланки втерлись в доверие к руководству фирмы Cambridge Analytica (СА) и вытянули из них любопытные сведения о методах их работы.

В ходе первых встреч со своими «шриланкийскими клиентами» представители СА были довольно осторожны. Они постоянно подчеркивали: «Мы не связаны с бизнесом фейковых новостей, мы не связаны с бизнесом лжи, не стряпаем чушь, и мы не связаны с заманиваем в ловушку. То есть мы не посылаем милую девочку, чтобы совратить политика, заснять их в спальне, а потом показать фильм. Другие компании делают это. Но для нас это черта, за которую мы не переходим»

Однако после нескольких предварительных встреч на контакт вышел исполнительный директор СА Александр Никс , которого во время с подставными явно «понесло». Вот он уже не скрывал методов, которые могла бы предложить его фирма. В противовес сказанному его подчиненным, он прямо заявил, что можно и подложить под соперника девушек. Причем украинских девушек. Вот как это звучало:

Никс: «Это просто идея. Я просто говорю, что мы могли бы доставить некоторых украинских девушек „на выходные“, вы знаете. Вы понимаете, о чем я говорю». «Клиент»: «Украинские девушки очень прекрасны».

Никс: «Они очень прекрасны. И я бы отметил, что они работают очень хорошо».

А дальше глава СА добавляет: «Пожалуйста, не зацикливайтесь на моих словах. Потому что я просто предоставляю вам примеры, что может быть сделано и что… (следует неловкая пауза), что уже было сделано».

Почему Никс заговорил именно об украинских девушек, станет понятно ниже. Но он не останавливается на сексуальных скандалах, заявляя, что оппонента противника можно поймать на искусственно подстроенной взятке. Например, от имени богатого девелопера предлагают кандидату вложить в кампанию того «большую сумму денег» в обмен на обещание после победы на выборах отдать землю под застройку. А затем распространяют видео по Интернету.

Помимо всего прочего, Никс рассказывает очень важную информацию, которая могла и должна была бы заинтересовать многих западных журналистов и экспертов, но почему-то не заинтересовала: «Часто мы создаем (снова пауза)… Если мы работаем, мы можем создать фейковые аккаунты или вебсайты. Мы предстаем в качестве студентов, работающих над исследовательскими проектами для университетов, мы можем быть туристами. Существует много опций… У нас большой опыт в этом».

Никс говорит, в общем-то, тоже о банальных приемах, широко используемых в практике политических кампаний, — о создании компьютерных ботов для распространения нужных кандидатам месседжей. Но обратите внимание, речь идет не об автоматическом создании пустых профилей, речь о целенаправленной кампании по созданию как бы «реальных» пользователей: «мы предстаем в качестве студентов, можем быть туристами». А ведь можем предстать и в качестве «русских хакеров»? Может быть, это и есть ответ на то, кто же стоял за хакерскими атаками на предвыборные штабы и за т.н. «русскими ботами», вызвавшими скандалы в США ? Почему-то такую мысль западные СМИ, раздувающие данный скандал, допустить не могут. Или не хотят.

Казалось бы, при чем здесь Россия

Наоборот, с подачи все тог же Channel 4 News все сразу же бросились искать «русский след». В одном из эпизодов данного расследования в кадре появляется Хиллари Клинтон , известная своей одержимостью идеей «Во всем виноваты русские», и она начинает рассуждать: «Откуда русские знали, как таргетировать их месседжи так точно в адрес неопределившихся избирателей в Висконсине или в Мичигане, или в Пенсильвании?»

То есть, представляете, Клинтон все еще уверена, что заслуженную победу на выборах у нее украли некие «русские боты», разогнавшие по соцсетям в Висконсине негативные месседжи о ней. Тот факт, что Клинтон ни разу в ходе избирательной кампании не посетила данный штат (в отличие от Трампа), похоже, так и не воспринимается ею как собственная ошибка. Еще тогда американские социологи указывали: «Россия также хакнула расписание кампании Хиллари и удалила ее остановки в сельских районах Висконсина, Пенсильвании и Мичигана?»

И уж само собой, ни авторы скандального фильма, ни тем более Клинтон не задаются вопросом: если фирма, работающая на республиканцев, могла предстать в сосцсетях в качестве «студентов» или «туристов», то что стоило ей предстать и в качестве «русского бота»?

Месседж, заброшенный Клинтон в этом фильме, тут же подхватили американские СМИ: мол, надо искать «русский след». Сразу же за эту тему ухватилась вездесущая CNN . Моментально же после показа первых фильмов, разоблачающих СА, появились статьи с такими заголовками «Использовала ли Cambridge Analytica российскую дезинформацию для Трампа? Компания имеет больше связей с Россией и российскими интересами, чем она признает».

По сути, единственной «связью с Россией», по мнению таких горе-аналитиков, является фотография, на которой изображен посол России в Великобритании Александр Яковенко вместе с упомянутым выше Александром Никсом. Фото сделано в июле 2016 г., когда посол был приглашен Виндзорским клубом на турнир по поло, где он вручил призы (по бутылке водки «Иван Грозный») каждому из десятка участников, среди которых оказался и Никс.

Да, еще вспоминается «российское происхождение» автора алгоритма, использованного СА, 32-летнего профессора Кембриджского университета Александра Когана . На самом деле, он родился в Молдавской ССР (но вы же сами понимаете, не будут же западные аналитики искать «молдавский след») и уехал с родителями в США еще в возрасте 7 лет. Соответственно, он является гражданином США (о чем западные СМИ тоже предпочитают не особо упоминать), учился в США и Гонконге , работал в Канаде и Британии, женился в Сингапуре , живет в Сан-Франциско . Правда же, «российский след» явно просматривается? Собственно, этим все «следы» и ограничиваются.

SCL работала на «разрушение и ослабление Донецкой Народной Республики»

Хотя нет, авторы упомянутой выше статьи о «российских связях» СА приводят еще одно «неубиенное» доказательство «связи с русскими»: «Материнская компания Cambridge Analytica, Strategic Communications Laboratories, является военным подрядчиком, признанным мировым лидером по вопросам дезинформации и политического влияния. Компания, например, в данный момент работает с Госдепартаментом США по контракту на 500 тыс. долларов для противодействия пропаганде ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — авт.). Этот опыт также распространяется на российские информационную войну и тактику дезинформации…

В 2015 г. SCL была нанята НАТО для тренингов по темам дезинформации, включая противостояние российской информационной войне. Как директор SCL Александр Никс практически наверняка был знаком с российской стратегией и тактикой». Вот она — связь с Россией.

Вы только вдумайтесь: компания нанимается Госдепом США и Североатлантическим Альянсом для противостояния «российской информационной войне» — и это свидетельствует о ее «связях с Россией». А не с НАТО? А не с Госдепом?

И тут мы подходим к самому главному в этом скандале. Обратите внимание, как все сосредоточились на методах таргетинга, вполне обычных для маркетинга и политических кампаний. На слушания в парламенты вызываются представители СА, Фейсбука, иных социальных сетей. Но деятельность материнской компании, всего лишь использующей СА как свою цифровую лабораторию, в основном остается за скобками. Даром, что Никс, будучи исполнительным директором СА, одновременно был одним из пяти директоров SCL.

В разоблачительном фильме Channel 4 News как бы вскользь упоминается, что SCL использовалась правительствами США и Британии во время кампаний в Афганистане Ливии . Упоминается и тут же забывается. И в самом деле, зачем заострять на этом внимание? Трамп и Россия ведь зрителям интереснее. Все набросились на СА, не обратив внимание на то, что Никс, рассказывая о грязных услугах, которые он предоставляет, упоминает кампании, проходившие еще до создания Cambridge Analytica. То есть все это время он говорил о материнской структуре, а не о дочерней. Но трогать SCL чревато, потому что тогда встанет вопрос о заказчиках — западных правительствах, прибегающих к грязным услугам данной фирмы.

Даже перечень кампаний, в которых SCL участвовала официально (многие остаются в тени), указывает на то, что во всех случаях она действовала на стороне западных интересов и уж точно не российских. К примеру, после «оранжевой революции» 2004 г. на Украине данная фирма работала на «оранжевую коалицию». Признания самой SCL по этому поводу можно найти в кэше ее собственного сайта.

И до сих пор на официальном сайте группы значится, что правительство Украины нанимало ее для решения «донецкой проблемы». SCL признается, что по заказу Киева занималась выработкой «стратегии, основанной на базах данных» с целью «вернуть контроль над Донецком ». Группа прямо утверждает (цитируем дословно): «Выводы были применены для выработки локализованных коммуникационных кампаний для разрушения и ослабления Донецкой Народной Республики (ДНР). Конечный доклад по проекту был представлен Президенту Украины для оценки его Кабинета и передан в Министерство обороны Великобритании».

Обратите внимание, по заказу британского Минобороны и президента Украины данная группа работала на ослабление ДНР. И кто-то потом будет утверждать о «российском следе» в деятельности этой компании?

Дезинформация, пропаганда, фейки на деньги Лондона и Вашингтона

Можно себе представить, какие методы использовала данная группа на Украине. О них Никс (кстати, посещавший Украину с публичной презентацией всего-то несколько месяцев назад) и его команда довольно откровенно поведали «шриланкийским клиентам».

По их словам, главный метод фирмы: выявить и понять «действительно глубоко расположенные подводные страхи, сомнения». «Бессмысленно проводить предвыборные кампании, базируясь на фактах. Потому что на самом деле все это — исключительно об эмоциях», — заявили они на скрытую камеру.

Они признались, что могут легко распространять дезинформацию по сетям, эксплуатируя эти страхи. Теперь можно предположить, откуда украинские СМИ черпали фейки о ситуации в Донбассе? При этом, не стесняясь, представители компании, говорили, что для сбора данных о противнике используют бывших агентов МИ5, МИ6, работающих сейчас на частные организации. Можно догадываться, о том, какие частные организации имеются в виду, учитывая тот факт, что в январе уже этого года Никс и некоторые его коллеги вошли в управление новой структуры Emeralda LTD. Там же оказался и директор сомнительной фирмы Frontier Services Group, которая в свою очередь основана Эриком Принсом , создателем скандально известной частной военной компании Blackwater USA, промышляющей отправкой наемников в самые горячие точки планеты. Вот вам и «российский след».

Никс признался своим «шриланкийцам», что его услуги использовались нынешним президентом Кении Ухуру Кениатой в его двух кампаниях — 2013 и 2017 гг. Причем, судя по этим заявлениям, фирма отвечала за все стадии кампании и ребрендинг партии президента. Напомним, что данные выборы были самыми грязными в прошлом году: был убит высокопоставленный деятель Центризибиркома, по всей стране прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся кровью (https://ria.ru/world/20170812/1500259023.html). Но это не помешало известнейшим политикам Запада тут же признать данные выборы «чистыми».

Об этом, в частности, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри и официальные наблюдатели Евросоюза , «не заметившие» убийств. Это снова-таки к вопросу о том, на чьей стороне работает SCL. Спустя несколько недель, Верховный суд Кении отменил результаты этих выборов в связи с массовыми нарушениями закона.

Даже беглый анализ географии кампаний, в которых была задействована SCL, свидетельствует о том, что она фактически является частным представителем силовых структур Британии, США и НАТО для проведения грязных кампаний дезинформации и психологических операций в зарубежных странах. Например, в 2014-2015 гг. она получила контракт на 150 тыс. фунтов от британского правительства как бы на обучение марионеточного правительства технологиям опросов. Данные исследований SCL, как и в случае с работой в Донбассе, поступили прямиком в Министерство обороны Британии.

По контракту с правительством США данная группа работала в Ираке и Афганистане. Согласно газете The Times , SCL прямо признавалась, что использует хакеров для контроля Интернета и для распространения или же, наоборот, для удаления из Сети негативной информации, а также для распространения «альтернативной информации» (читай, фейков) с использованием «аватаров», то есть левых аккаунтов. Так что там говорили о «русских хакерах»?

Это уже не первый случай, когда фирмы, работающие на силовые структуры Запада, были пойманы на распространении дезинформации и провокациях. В 2016 г. было выявлено, что известнейшая британская пиар-корпорация Bell Pottinger использовалась Пентагоном для создания фальшивых видеороликов, выдаваемых за ролики «Аль-Каиды» (организация, признанная в России террористической — авт.).

На подобную кампанию дезинформации Министерство обороны США выделило с 2007 по 2011 гг. колоссальную сумму в 540 миллионов долларов. Но почему-то данный скандал, демонстрирующий истинные методы работы Пентагона, не был так раскручен, как шум вокруг Cambridge Analytica — ни тебе слушаний в парламенте, ни тебе хештэгов, ни тебе уголовных преследований.

Несколько лет назад американский журнал Rolling Stone пролил свет на методы подобной работы самого Пентагона в горячих точках. В частности, журнал раскрыл, какие методы дезинформации и пропаганды использует секретное подразделение американской армии по психологическим операциям. Выяснилось, что этому подразделению была поставлена задача дискредитации международных политиков и дипломатов, выступивших против расширения военной операции в Афганистане. Но скандал был вызван лишь тем, что среди прочих целей этой кампании были и американские сенаторы. Наличие в этом списке посла Чехии или министра внутренних дел Германии никого не смутило — против неграждан Америки применять дезинформацию Пентагону не возбраняется.

Итак, скандал вокруг SCL обнажает методы, которые используют в разных точках планеты силовые структуры США и Британии: психологические операции, распространение дезинформации, создание и распространение фейковых новостей, дискредитация оппонентов, прямое влияние на выборы в других странах, разжигание межэтнических конфликтов (как это было в Кении), прямое участие в военных конфликтах (как это происходило в Донбассе), использование хакеров и фальшивых Интернет-ботов. То есть все то, в чем Запада последние годы активно обвиняет Россию.

Очевидно, что именно для того и раздувается скандал вокруг таргетинговой фирмы Cambridge Analytica, являющейся лишь небольшим цифровым подразделением мощной сети, много лет работающей на правительства США и Британии, а также на НАТО. Именно поэтому основные СМИ сосредоточились на тезисах о «фирме Трампа», о Фейсбуке и даже о мнимом «русском следе». Просто им очень важно увести скандал от реального следа, прямо ведущего в Пентагон, в британское Министерство обороны, в МИ6. А то ведь данный след может завести далеко.