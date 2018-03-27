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В «НЕО-21 ВЕК» пройдет музыкально-поэтический вечер «Когда строку диктует чувство»
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В «НЕО-21 ВЕК» пройдет музыкально-поэтический вечер «Когда строку диктует чувство» 

Управа района Бирюлево Западное 29 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Традиционный музыкально-поэтический вечер состоится в местном досуговом центре в пятницу, 20 марта.
Бессменным ведущим вечера станет руководитель клуба для людей пожилого возраста «Интересная встреча» Николай Кобец, который прочитает для гостей клуба стихотворения собственного авторства, а также знаменитые произведения других авторов.
— Подобные встречи в нашем центре досуга проходят один-два раза в месяц и очень популярны среди участников клуба «Интересная встреча» — бывает, что трудно всем уместиться в зале. Традиционно на встрече звучат музыкальные произведения, баллады и поэмы о любви, а Николай Петрович Кобец читает гостям стихотворения. Нужно отметить, что делает он это замечательно, — отметила специалист по работе с молодежью Ирина Пастернак.
Фото предоставила Ирина Пастернак.
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