В «НЕО-21 ВЕК» пройдет музыкально-поэтический вечер «Когда строку диктует чувство»

Традиционный музыкально-поэтический вечер состоится в местном досуговом центре в пятницу, 20 марта.

Бессменным ведущим вечера станет руководитель клуба для людей пожилого возраста «Интересная встреча» Николай Кобец , который прочитает для гостей клуба стихотворения собственного авторства, а также знаменитые произведения других авторов.

— Подобные встречи в нашем центре досуга проходят один-два раза в месяц и очень популярны среди участников клуба «Интересная встреча» — бывает, что трудно всем уместиться в зале. Традиционно на встрече звучат музыкальные произведения, баллады и поэмы о любви, а Николай Петрович Кобец читает гостям стихотворения. Нужно отметить, что делает он это замечательно, — отметила специалист по работе с молодежью Ирина Пастернак.

Фото предоставила Ирина Пастернак.