Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерове

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . В рамках специальной благотворительной акции помочь тем, кто пострадал при пожаре в торговом центре в Кемерове , может каждый правоверный, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Камиль Самигуллин. "Мы понимаем, что погибших родных и близких уже не вернуть. Тем не менее не имеем морального права быть безучастными. Мы поможем кемеровчанам как можем. Важно показать российскому обществу, что жители нашего региона не остаются в стороне, если в чей-то дом пришла беда", — сообщил муфтий Татарстана

Религиозный деятель также отметил, что в Галеевской мечети Казани соверешили дуа (специальную молитву) за погибших и пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре.

"Мусульмане в единой молитве помолились об их скорейшем выздоровлении и придании терпения и сил родным и близким, чьи близкие погибли в этой трагедии", — заключил муфтий Татарстана.