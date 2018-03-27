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Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерове
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Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В рамках специальной благотворительной акции помочь тем, кто пострадал при пожаре в торговом центре в Кемерове, может каждый правоверный, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
"Мы понимаем, что погибших родных и близких уже не вернуть. Тем не менее не имеем морального права быть безучастными. Мы поможем кемеровчанам как можем. Важно показать российскому обществу, что жители нашего региона не остаются в стороне, если в чей-то дом пришла беда", — сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Религиозный деятель также отметил, что в Галеевской мечети Казани соверешили дуа (специальную молитву) за погибших и пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре.
"Мусульмане в единой молитве помолились об их скорейшем выздоровлении и придании терпения и сил родным и близким, чьи близкие погибли в этой трагедии", — заключил муфтий Татарстана.
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