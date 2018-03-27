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О роли артикуляции в хоровом пении рассказали жителям Коптева
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О роли артикуляции в хоровом пении рассказали жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Занятие «Хоровое пение» состоялось в Коптеве 24 марта в рамках городской программы «Активное долголетие». Площадкой его проведения стал центр «Радость».
Как уточнил сотрудник культурного учреждения, участники освоили комплекс упражнений на дыхание, поработали над артикуляцией и интонацией, а также разучили произведение «Пасхальная» Ольги Булискерия под чутким руководством педагога, хормейстера Виктории Варламовой и концертмейстера Леонида Резникова.
Завершилась репетиция всеми любимой песней «Подмосковные вечера». (ео)
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