О роли артикуляции в хоровом пении рассказали жителям Коптева

Занятие «Хоровое пение» состоялось в Коптеве 24 марта в рамках городской программы «Активное долголетие». Площадкой его проведения стал центр «Радость».

Как уточнил сотрудник культурного учреждения, участники освоили комплекс упражнений на дыхание, поработали над артикуляцией и интонацией, а также разучили произведение «Пасхальная» Ольги Булискерия под чутким руководством педагога, хормейстера Виктории Варламовой и концертмейстера Леонида Резникова

Завершилась репетиция всеми любимой песней «Подмосковные вечера». (ео)