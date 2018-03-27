Глеб Никитин поручил создать совет по стратегии развития и инвестициям и совет по земельным отношениям

Глеб Никитин поручил создать совет по стратегии развития и инвестициям и совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области

По поручению главы региона с 1 апреля будет приостановлено действие постановления правительства области «Об инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской области». Во II квартале текущего года планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям (уполномоченный — министерство экономического развития и инвестиций).

«В полномочия совета по стратегии развития и инвестициям будет входить контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, которая сейчас находится в разработке. Также совет будет заниматься разработкой мер, направленных на формирование экономического и инвестиционного потенциалов области, принятием решений по крупным инвестиционным проектам», — подчеркнул глава региона.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков , в состав данного совета планируется включить представителей исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, а также бизнеса и науки.

Совет по земельным отношениям, в свою очередь, будет уполномочен на рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением участков для строительства, на принятие решений о заключении инвестсоглашений. Кроме того, в рамках этого совета будут рассматриваться вопросы о возможности заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества.

«Создание данного совета позволит сократить сроки предоставления земельных участков для строительства, выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», — отметил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов

В состав войдут представители органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время разрабатываются нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать деятельность советов. Разграничение полномочий будет способствовать более детальному и эффективному рассмотрению вопросов.