Как далеко Мэй позволит зайти Борису Джонсону?

Не могу не согласиться с вашими письмами под заголовком «Пора консерваторам изгнать клоуна Бориса Джонсона ».

Всему свое время и место, причем юмору тоже, однако заявления министра иностранных дел по поводу России и чемпионата мира по футболу предельно ясно указывают на то, что он своей должности не соответствует. Что случилось со сдержанной дипломатией и тактичностью?

Честно говоря, мне кажется, что премьер-министр боится увольнять этого шута, потому что он за Брексит и вроде бы выражает волю британского народа. Но как долго это будет продолжаться, прежде чем он перейдет черту? Что, Мэй начнет войну с Россией? Надеюсь, что нет!

Иэн Вагстафф (Ian Wagstaff) (адрес прилагается)

Покажите доказательства

Писательница Пенни Литл утверждает, что токсикодендрон снимает боль в спине. Где доказательства, что ядовитый сумах облегчает дискомфорт? Скорее всего, когда она втирает его, увеличивается приток крови, и боль немного утихает. Гомеопатия — это шарлатанство.

Конфиденциальность в интернете возможна

Почему пользователи социальных сетей подвергают себя опасности, раскрывая такое количество персональной информации? Когда информация становится достоянием гласности, ее уже невозможно удалить, и ею могут воспользоваться бессовестные люди.

Ту информацию, которая сегодня считается безобидной, в будущем можно будет использовать незаконно. Нужны международные законы, запрещающие незаконное использование персональных данных. К интернету надо относиться как к единому целому, и нужен единый орган, регулирующий законодательство и наказание.

Кит Пул (Keith Poole), Бейзингстоук

Длинный язык Бориса Джонсона

То, что Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в Москве с Олимпиадой 1936 года при Гитлере, никак не способствует международному миру и стабильности. Более того, такие высказывания принижают моральную и этическую значимость Холокоста. Российские солдаты первыми увидели кучи искусственных зубов и пепел сожженных людей, а также изголодавшихся мужчин, женщин и детей, втиснутых в страшные газовые камеры и концлагеря. Россия принесла и продолжает приносить огромные жертвы в глобальной войне с террором. Без России невозможно урегулировать многочисленные кризисы в Сирии Ираке , на Украине и в Северной Корее . По этой причине провокационные комментарии Джонсона не только непростительны. В них полностью отсутствует дипломатический такт.

Доктор Мунджед Фарид аль-Кутоб (Munjed Farid al Qutob), Лондон