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Сербия, вступив в шенгенскую зону, не будет менять визовый режим с Россией
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Сербия, вступив в шенгенскую зону, не будет менять визовый режим с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сербия не будет менять визовый режим с РФ при нынешнем правительстве, вступив в шенгенскую зону, заявил министр труда Сербии Зоран Джорджевич.
"Я думаю, на данный момент это (безвизовый режим с РФ — ред.) не будет изменяться", — заявил Джорджевич на лекции в МГИМО в ответ на вопрос о том, изменится ли визовый режим с РФ при вступлении Сербии в шенгенскую зону.
"Пока это правительство во главе (Сербии — Ред.), визовый режим не изменится", — сказал он, отметив, что Сербия принципиально соблюдает свою позицию и не намерена когда-либо вводить санкции в отношении РФ.
Срок полномочий нынешнего правительства Сербии истекает в 2020 году.
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