Сербия, вступив в шенгенскую зону, не будет менять визовый режим с Россией

"Я думаю, на данный момент это (безвизовый режим с РФ — ред.) не будет изменяться", — заявил Джорджевич на лекции в МГИМО в ответ на вопрос о том, изменится ли визовый режим с РФ при вступлении Сербии в шенгенскую зону.

"Пока это правительство во главе (Сербии — Ред.), визовый режим не изменится", — сказал он, отметив, что Сербия принципиально соблюдает свою позицию и не намерена когда-либо вводить санкции в отношении РФ.

Срок полномочий нынешнего правительства Сербии истекает в 2020 году.