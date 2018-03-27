Как работается портным в столице

Пришло время доставать из шкафов легкую одежду — тут-то и «всплывают» мелкие повреждения. Здесь поможет игла профессионала. Как работается портным в столице

Ателье, в котором работает швея Людмила Егорова , полностью укомплектовано: швейные машинки, нитки, иголки, ножницы всех мастей и размеров, утюг с парогенератором.

— Раньше я работала в швейной бригаде. Это был монотонный труд, — вспоминает Людмила, рассматривая выкройки. — А сейчас у меня есть простор для творчества.

Теперь Людмила занимается не только ремонтом и подгонкой, но и проектированием одежды.

— Часто приходят люди, увидевшие что-то в журнале, и просят повторить, — рассказывает швея.

Сейчас работы прибавилось: в ателье потянулись байкеры, которые готовятся к мотосезону, и невесты.

ЦИФРА

2 километра ниток в месяц использует швея для ремонта и пошива одежды.