В Дубне начался отлов безнадзорных животных

Для отлова безнадзорных животных на улицах Дубны работают специально обученные специалисты. А в администрацию наукограда, тем временем, продолжают поступать заявки от напуганных дубненцев. Причиной тому стала история с бродячими собаками, которые загрызли местных жителей. Как именно будет происходить отлов опасных животных — расскажет телеканал «360».

Трудность заключается в том, что найти бродячих собак не всегда бывает просто. Приходится с представителями управляющих компаний даже обследовать подвалы. Ловцы работают по заранее запланированным точкам. Еженедельно рассчитывают вывозить для вакцинации и стерилизации около десятка собак.

С наступлением весеннего сезона и особенностями животного мира, активизировались жители. Обращаются ежедневно, сообщают о местах, где видели бродячих животных. Мы все эти заявки фиксируем, отправляем подрядчику и вместе с ним отрабатываем эти обращения

и благоустройства администрации Дубны.

Подмосковье , по словам специалистов, началась массовая истерия —

из-за бездомных собак люди боятся выходить на улицу. Связано это, в первую очередь, с происшествием в поселке Курсаково, где бродячие животные растерзали молодого человека и девушку.

Я просто слышал крики, просто визг женский. Вышел и увидел всю эту историю, увидел, что ее грызут здесь. Выбежал, начал ей помогать. Сначала шваброй, потом она у меня сломалась, они начали нападать на меня. Я побежал за лопатой, взял лопату и — все, что под руки попадалось

— Петр Трифонов, местный житель.

В администрацию Дубны за последнюю неделю поступило более 15 заявок на отлов бродячих собак. Дмитрий Проценко не раз обращался в разные инстанции. Свора дворовых псов постоянно бродит рядом с его домом. Супруга Дмитрия Татьяна даже боится идти на ближайшую автобусную остановку, когда едет на работу рано утром. Жителям этих домов пересечь двор в одиночку часто бывает страшновато.

Ребенок шел по дороге, кратчайшим путем. Собака бросилась, пришлось отбиваться портфелем. Погромче заговоришь — вроде отбегают

— Татьяна Борисова, местная жительница.

В составе бригады ловцов работает фельдшер. Она визуально оценивает вес собаки, чтобы правильно определить дозу снотворного. Усыпленную собаку в клинике чипируют, стерилизуют, делают нужные прививки. Через пару недель возвращают на место обитания.

Это, действительно, эффективно. Становится меньше собак. Стерилизованная собака не приносит потомства. Как минимум, 20 щенков уже не появятся на свет. Они уже не кучкуются, нет собачьих свадеб. Кобели не показывают свою агрессию, защищая самку

фельдшер-ветеринар

Первой из Дубны вывезли собаку, которая, по словам жителей окрестных домов, уже укусила ребенка. Бригада ловцов будет приезжать в наукоград еженедельно и работать до тех пор, пока не отловит 150–160 бездомных собак. Именно столько, по расчетам подмосковных ветеринаров, их в городе.