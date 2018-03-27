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Прокуратура объяснила причину обысков в «Нижегородпассажиравтотрансе»
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Прокуратура объяснила причину обысков в «Нижегородпассажиравтотрансе» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
20 марта в МП «Нижегородпассажиравтотранс» прошли обыски. О причине проводимых проверочных мероприятий рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области Олег Купцов на пресс-конференции 27 марта.
Прокурор сообщил, что о существовании уголовного дела по данному факту ему неизвестно. Однако, по словам Купцова, проверочные мероприятия действительно проводились и по их результатам будет принято процессуальное решение.
«Выемка не проводилась, проводилось оперативное обследование помещения. Сотрудники полиции в том числе занимаются вопросом связанным с изменением в одностороннем порядке цены на предоставляемое нижегородскому муниципальному предприятию топливо», — отметил Купцов.
Напомним, Дмитрий Цыганков на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи подтвердил, что автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе.
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