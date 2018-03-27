«Круги ада» для юных работяг

На Среднем Урале.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области намерены законодательно проработать вопрос о временной трудовой занятости несовершеннолетних. По мнению парламентариев, прослеживается тенденция к снижению охваченных трудом юных свердловчан. На пути к «трудовому рублю» у них слишком много барьеров, заявили депутаты ЗакСо на заседании комитета по соцполитике 27 марта, передает "Уралинформбюро"

"Мы понимаем, что значительно снизили охват детей этой очень приоритетной формой занятости. Лишили возможности самим заработать рубль. Изменилось отношение многих предприятий к этому вопросу. Кроме того, школьникам надо собрать кучу справок, заплатить за них немалые деньги, пройти все круги этого ада, чтобы дойти потом до рабочего места. И заработать, может быть, даже меньше денег, чем уйдет на все эти процедуры", — заявил председатель комитета Вячеслав Погудин

Коллегу поддержал Владимир Радаев, предложивший заложить в областном бюджете средства для прохождения медкомиссий. «Давайте рассмотрим этот вопрос, чтобы муниципалитеты могли оплачивать. Это надо сделать к следующему году», — заключил народный избранник.

Снижение финансирования трудоустройства подростков отметила замдиректора департамента по труду и занятости населения области Наталия Бордюгова.

"На трудоустройство несовершеннолетних из областного бюджета выделено порядка 17,4 миллиона рублей. Мы планируем достигнуть результатов прошлого года — трудоустроить 21 тысячу ребят. На сегодня заключен 91 договор на полторы тысячи рабочих мест. Потребность в работе у подростков есть. Вы озвучили, что финансовая составляющая год от года снижается — есть такой момент. Тем не менее, те заявки, которые поступают от подростков, мы стараемся удовлетворять", — сказала она.

Директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких пожаловалась на конкретно низкое финансирование. И попросила больше денег: «Сравните сами: 17 миллионов на 21 тысячу человек и у нас (в департаменте — прим.ред.) — 1,3 миллиона на 12 тысяч. У нас также действует летняя молодежная биржа труда. Заявок много, в работе задействовано порядка 40 муниципалитетов. Мы выплачиваем заработную плату специалистам, которые ищут работу для ребят, трудоустраивают их и контролируют на протяжении всего времени. Примерная заработная плата специалистов на протяжении 3 месяцев составляет 25 тысяч рублей, по 8 тысяч в месяц. Мы просим увеличить финансирование».

По итогам заседания депутаты приняли решение разработать комплекс мер по увеличению охвата несовершеннолетних временной трудовой занятостью в период летних каникул и направить его в правительство Свердловской области

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