Экс-агент МИ-5 рассказал, как преследовал русских шпионов

Бывший сотрудник британской контрразведки МИ-5 Том Маркус рассказал, что российские шпионы в Великобритании тратят время на кражу секретов, в то время как их присутствие в Соединенном Королевстве позволяет британским спецслужбами собирать информацию о деятельности России здесь и во всем мире, пишет таблоид Daily Mail.

По его словам, благодаря Голливуду многие ошибочно читают, что российские агенты пытаются проникнуть в правительства разных стран, тогда как на самом деле они просто крадут секреты.

Маркус убежден, что благодаря этим кражам русские в астрономическом порядке совершенствуют свои собственные военные достижения, при этом не проводя серьезных исследований.

«Для нас лучше позволить им это делать, чтобы мы могли точно определить, почему они пытаются что-то украсть, что они собираются с этим сделать, и тогда мы сможем узнать, для чего они будут использовать украденное», — отметил бывший контрразведчик.

Том Маркус — автор трех книг мемуаров, в которых рассказывает о своей работе в MI5, где большую часть времени он проводил, следя за агентами из России и Китая , а также экстремистами, вдохновленными ИГИЛ (запрещена в РФ).

Описывая свою работу по поимке российских шпионов, он отметил, что «русские настолько осторожны и чутки, что если они подозревают, что за ними следят, они просто не будут делать ничего такого, что может выдать их как разведчиков».

«Вы должны следить за русскими шпионами издалека и никогда не общаться с теми же людьми, с которыми общаются они. Оперативники любят, когда им приходится следовать за русскими, поскольку считают их равными в своем ремесле», — отметил бывшей британский агент.