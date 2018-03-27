Асфальт отремонтировали на участке дублера Алтушки

После обращения жителя Алтуфьева на портал «Наш город» на участке дублера Алтуфьевского шоссе в районе дома №53 привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. О выполнении работ отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Фальмонов

«Технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)