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Асфальт отремонтировали на участке дублера Алтушки
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Асфальт отремонтировали на участке дублера Алтушки 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьева на портал «Наш город» на участке дублера Алтуфьевского шоссе в районе дома №53 привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. О выполнении работ отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Фальмонов.
«Технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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