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У Ольгинской больницы новый собственник: сохранится ли архитектурный комплекс?
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У Ольгинской больницы новый собственник: сохранится ли архитектурный комплекс? 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитая Ольгинская больница перешла в руки нового собственника. Этот памятник архитектуры XIX века требует срочной реставрации. Однако местные жители уверены, что здания были куплены под снос и дальнейшую жилую застройку. Насколько обоснованны эти опасения?
У забора заброшенной Ольгинской больницы — небывалое оживление. Жители уверены: место, где когда-то лечили детей, теперь само нуждается в спасении.
— Информация была такая, что это здание и территория проданы, что здесь будут строить или малоэтажное коммерческое элитное жилье, или здесь будет закрытый спортивный комплекс. — К чему все ведется? Что памятник вдруг сносится. Что-то там не так — и аккуратненько, вроде бы все нормально, вопреки всем решениям сносится!
Шесть лет назад исторический комплекс пытались сровнять с землей. Тогда общественники добились охранного статуса: его внесли в реестр выявленных памятников.
Ольгинская больница — это четыре здания, архитектурный ансамбль, главная ценность которого в том, что он сохранился таким, каким и был создан в конце XIX века. Несмотря на большую территорию, здесь никогда ничего не достраивали и не перестраивали. Это — подлинная старая Москва.
Больница, где бесплатно лечили детей всех сословий, создавалась на средства графа Орлова-Давыдова. Меценат назвал ее Ольгинской в честь матери. Здесь был даже сад с редкими растениями и свой скотный двор — маленькие пациенты дважды в день пили парное молоко.
"Здание было полно различных технических новаций. Здесь были теплые полы с системой полостей и труб от печного отопления. Получалось, что помещение дополнительно отапливалось. Здесь были чрезвычайно серьезные системы вентиляции", — говорит историк Москвы Кирилл Алексеев.
На фасадах чудом сохранились мозаики с изображениями святых — Пантелеймона и Ольги. Здания стоят заброшенными с 2012 года. Несколько лет назад один из корпусов горел. В палатах другого гуляет ветер.
"Вы видите, насколько все запущено, насколько печально все это выглядит. Мы сейчас занимаемся историко-культурными исследованиями", — говорит представитель собственника Андрей Царенко.
Новый собственник уверяет, что готовит проект не строительства, а реставрации. Фасады больничных корпусов очистят и покрасят, интерьеры воссоздадут по старым чертежам, и даже парк не превратят в парковку.
"Территория является природным комплексом. Такой объект не может быть без благоустройства", — говорит Царенко.
Жителей района собственник успокаивает: проект это не коммерческий, а имиджевый, большой выгоды никто не ждет. Не исключает даже, что назначение места останется прежним и здесь снова откроют больницу.
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