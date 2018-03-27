Восемь представителей Татарстана вошли в советы директоров предприятий РТ 

Правительство Татарстана назначило представителей республики в советы директоров, передает «Татар-информ».
Так, в руководящем органе «Татхимфармпрепаратов» будет присутствовать министр здравоохранения РТ Марат Садыков. В совет директоров КМПО войдет глава Минземимущества РТ Азат Хамаев. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин попал в руководящий орган «Татспиртпрома». Помощник главы РТ Ринат Сабиров будет представлять интересы республики на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Еще один помощник лидера республики — Равиль Зарипов — назначен представителем в ПАО «Казанский вертолетный завод». Аналогичные назначения также прошли в отношении «Химграда» и «Радиоприбора».