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Восемь представителей Татарстана вошли в советы директоров предприятий РТ
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Восемь представителей Татарстана вошли в советы директоров предприятий РТ 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Правительство Татарстана назначило представителей республики в советы директоров, передает «Татар-информ».
Так, в руководящем органе «Татхимфармпрепаратов» будет присутствовать министр здравоохранения РТ Марат Садыков. В совет директоров КМПО войдет глава Минземимущества РТ Азат Хамаев. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин попал в руководящий орган «Татспиртпрома». Помощник главы РТ Ринат Сабиров будет представлять интересы республики на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Еще один помощник лидера республики — Равиль Зарипов — назначен представителем в ПАО «Казанский вертолетный завод». Аналогичные назначения также прошли в отношении «Химграда» и «Радиоприбора».
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