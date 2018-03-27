РФПИ готовится заключить на ПМЭФ-2018 сделки с французскими и японскими инвесторами

"Мы готовим много интересных новых сделок, в том числе с французскими и японскими партнерами", — сказал он, добавив, что РФПИ объявит о новых инвестициях в инфраструктурные и технологические проекты.

В ходе форума фонд также проведет собственную выставку инвестиционных проектов, где будут представлены результаты работы РФПИ за шесть лет. «Будет свой павильон РФПИ, где мы покажем, куда приходят инвестиционные деньги и какой социально-экономический эффект они дают», — отметил Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 24 по 26 мая.