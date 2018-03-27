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РФПИ готовится заключить на ПМЭФ-2018 сделки с французскими и японскими инвесторами
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РФПИ готовится заключить на ПМЭФ-2018 сделки с французскими и японскими инвесторами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится к заключению на предстоящем Петербургском экономическом форуме ряд сделок с французскими и японскими инвесторами. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы готовим много интересных новых сделок, в том числе с французскими и японскими партнерами", — сказал он, добавив, что РФПИ объявит о новых инвестициях в инфраструктурные и технологические проекты.
В ходе форума фонд также проведет собственную выставку инвестиционных проектов, где будут представлены результаты работы РФПИ за шесть лет. «Будет свой павильон РФПИ, где мы покажем, куда приходят инвестиционные деньги и какой социально-экономический эффект они дают», — отметил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 24 по 26 мая.
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